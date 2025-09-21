Χάρης Ρώμας για «Κωνσταντίνου και Ελένης»: Αν ξεκουραστεί αυτό το προϊόν θα επανέλθει με ακόμα πιο μεγάλη δύναμη

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε για τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» που άφησε εποχή στην ιδιωτική τηλεόραση. Υποστήριξε πως ο κύκλος της δεν έχει κλείσει. Αντιλαμβάνεται την επιτυχία και από τις αντιδράσεις του κόσμου, που του μιλάει. Καλεσμένος στο «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, μίλησε και για τα στοιχεία που έκαναν το δημιούργημά του, ξεχωριστό στο πέρασμα των χρόνων.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής και σεναριογράφος σχολίασε το κόψιμο των επαναλήψεων του «Κωνσταντίνου και Ελένης» από τη μεσημεριανή ζώνη του ΑΝΤ1, ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται στα σκαριά για το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα.

«Η σειρά δεν έχει υπογραφεί ακόμα, είμαστε στη διαδικασία που το συζητάμε, προχωράμε. Είναι μία ιδιαίτερη κωμωδία. Έκανα μία αλλαγή του κόνσεπτ. Δεν πρέπει να ξαναβγώ με μία πεπατημένη, αφού δεν το έχω και τόση ανάγκη να βγω στο προσκήνιο, είναι και οι επαναλήψεις», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.

Μετά από 25 χρόνια οι επαναλήψεις του «Κωνσταντίνου και Ελένης» σταμάτησαν να προβάλλονται. «Τα κορίτσια που με βάφανε είχαν μεγάλη ένταση και μου είπαν ότι θα στείλουν γράμμα στον ΑΝΤ1, γιατί δεν μπορούμε να φάμε το μεσημέρι. Με κολακεύει αυτό. Αν ξεκουραστεί αυτό το προϊόν θα επανέλθει με ακόμα πιο μεγάλη δύναμη. Όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος», είπε χαρακτηριστικά ηθοποιός και σεναριογράφος.

Και πρόσθεσε: «Ήταν ένα επιτυχημένος συνδυασμός και αντιπροσωπεύει τη χαρά της ζωής. Το Κωνσταντίνου και Ελένης δημιουργεί ένα συναίσθημα ευεξίας που είναι σαν να έρχεται από το παρελθόν».

«Ξέρω στη δουλειά μας διάφορους ζεν πρεμιέ που είναι γκέι και δεν μπορούν να το εκδηλώσουν εύκολα γιατί δεν τους παίρνουν για ρόλο. Σου λέει ότι δεν θα πείσει με την ερωτική συνδιαλλαγή με τη συμπρωταγωνίστριά του κι αυτό είναι πολύ άδικο» είχε πει σε άλλη συνέντευξη ο Χάρης Ρώμας, που είχε παραχωρήσει πριν από λίγους μήνες.