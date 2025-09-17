Χάρης Ρώμας: Σκέφτομαι ότι η μητέρα μου θα ζήσει χίλια χρόνια, οι γιατροί μου είπαν ότι είναι φαινόμενο

Για την αγαπημένη του μητέρα και την περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρόσφατα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Ρώμας στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ την Τετάρτη (17.09.2025).

«Η μητέρα μου είναι καλά. “Μακάρι να της μοιάσετε και σ’ αυτό” μου είπαν, γιατί μοιάζουμε σε πολλά. Πραγματικά μοιάζω μ’ αυτή την γυναίκα πολύ. Δεν σκέφτομαι την επόμενη ημέρα, όχι, τώρα σκέφτομαι ότι θα ζήσει χίλια χρόνια. Γιατί την βλέπω ότι είναι τούρμπο και οι γιατροί μου είπαν ότι… δεν υπάρχει, είναι φαινόμενο», δήλωσε, αρχικά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Την αγαπάω πάρα πολύ και χαίρομαι που έχει αυτή την πολύ θετική εξέλιξη. Φυσικά κομπιάζει η φωνή όταν μιλάς για την αρχή. Η αρχή μας είναι αυτή η μήτρα που μας γέννησε και δεν θέλω να σκέφτομαι… Φυσικά είμαι εξομοιωμένος με την ιδέα του τέλος, όπως και του δικού μου τέλους, αλλά το δικό της τέλος δεν θέλω να το σκέφτομαι».

«Έχω γράψει και το τραγούδι που λέγεται “Σε μια σχεδία” το οποίο λέει για το τελευταίο ταξίδι ενός ανθρώπου. “Έτσι πορεύομαι στη λίμνη Αχερουσία, σε μια σχεδία μια ζωή, σε ένα σώμα και αυτό που θα ‘θελα μονάχα στην ουσία, ένα φιλί από της μάνας μου το στόμα”. Οπότε δεν γράφτηκε τυχαία αυτό, το τραγούδησε η πολύπαθη Γλυκερία που περνάει τα πάνδεινα τώρα», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Χάρης Ρώμας στην εκπομπή «Το ‘χουμε».