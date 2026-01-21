Χάρης Ρώμας: Υπάρχει και ο έρωτας στη ζωή μου, ποτέ δεν τον άφησα, δεν ήμουν μόνο δουλειά

Στον συνδυασμό και στην ισορροπία που προσπαθεί να διατηρεί, διαχρονικά, μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Ρώμας όταν συνομίλησε με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ την Τετάρτη (21.01.2026).

Σε μία συνέντευξη – εξομολόγηση προς τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά από τη συχνότητα της ΕΡΤ, ο Χάρης Ρώμας εκμυστηρεύτηκε αρχικά:

«Υπάρχει και ο έρωτας στη ζωή μου, ποτέ δεν τον άφησα. Δεν ήμουν μόνο δουλειά, όχι. Για να ισορροπήσω και ο ίδιος θέλω να αισθάνομαι αγάπη, ας το πούμε έτσι τώρα για να μη λέμε έρωτας και τέτοια. Ήθελα να υπάρχει αγάπη».

«Ένας έρωτας μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή, ασφαλώς. Την ζωή μου την απολαμβάνω γιατί αγαπώ τη δουλειά πάρα πολύ. Την απολαμβάνω εργαζόμενος δηλαδή και δουλεύοντας γιατί είμαι σ’ αυτή την τυχερή μερίδα των ανθρώπων που κατάφεραν να βιοποριστούν από αυτό που αγαπούν», αποκάλυψε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Ενώ στην πολιτική, ας πούμε, το ‘κανα μόνο για να προσφέρω. Μόνο για να προσφέρω. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι είναι μια στιγμή που θα μπορούσα να προσφέρω στους συνανθρώπους μου, στα κοινά. Μόνο γι’ αυτό», τόνισε, καταλήγοντας, ο Χάρης Ρώμας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ.