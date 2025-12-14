Χριστόφορος Παπακαλιάτης και Κλέλια Ανδριολάτου στη Βουδαπέστη για τα γυρίσματα του «Maestro»

Στη Βουδαπέστη για τα γυρίσματα του νέου 4ου κύκλου της δραματικής σειράς «Maestro» βρίσκονται αυτό το διάστημα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου.

Οι δύο πρωταγωνιστές του δημοφιλούς σίριαλ του MEGA ταξίδεψαν στην ουγγρική πρωτεύουσα μαζί με τους συνεργάτες τους και θέλησαν να μοιραστούν κάποια πλάνα με τους θαυμαστές τους, μέσω των social media. Έτσι και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου δημοσιεύσαν την Κυριακή (14.12.2025) στο Instagram κάποιες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Maestro».

«Χριστούγεννα στην Βουδαπέστη στα νέα επεισόδια του Maestro. Klelia in Budapest! Always wonderful to shoot in this magical city. Backstage Christmas shooting Maestro. New episodes», έγραψε ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς ως λεζάντα στην ανάρτησή του.

Η σειρά αναμένεται να επιστρέψει με τον 4ο κύκλο της και τα γυρίσματα των προηγούμενων κύκλων πραγματοποιήθηκαν σε Παξούς, Κέρκυρα και Αθήνα. Στα νέα επεισόδια, λοιπόν, θα απολαύσει το τηλεοπτικό κοινό τους βασικούς ήρωες, Κλέλια και Ορέστη και στη Βουδαπέστη.

Σημειώνονται ότι στον 4ο κύκλο θα δούμε και νέα πρόσωπα, ανάμεσά τους είναι και ο ταλαντούχος ηθοποιός, Γιώργος Χρυσοστόμου.

«Behind the scenes», έγραψε στη δική της ανάρτηση η Κλέλια Ανδριολάτου για τη σειρά που αναμένεται να επιστρέψει στο Netflix και στο Mega με τον 4ο κύκλο της.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο η Alter Ego Media ανακοίνωσε ότι προχωρά στη δημιουργία της 4η σεζόν της μεγάλης παραγωγής του «Maestro».

«Η Alter Ego Media και το MEGA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν πως προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η παραγωγή της τέταρτης σεζόν της σειράς φαινόμενο του MEGA, “Maestro”, που θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Netflix.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζει στους αγαπημένους Παξούς και σκηνοθετεί το all-star cast του “Maestro”, που επανέρχεται σύσσωμο στο MEGA, μαζί με άλλα, νέα πρόσωπα», ανέφερε μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.