Χρήστος Μάστορας: Η έκπληξη στη Βάσω Καζαντζίδη στο «Στούντιο 4» – «Σας αισθάνομαι πολύ δικό μου άνθρωπο»

Η Βάσω Καζαντζίδη έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στον αξέχαστο σύζυγό της, Στέλιο Κατζαντζίδη, του οποίου η ζωή έγινε πρόσφατα ταινία και ο Χρήστος Μάστορας κράτησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Όσο λοιπόν ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 το απόγευμα της Τρίτης (02.09.2025), ο Χρήστος Μάστορας βγήκε στον «αέρα» της εκπομπής για να κάνε έκπληξη στη Βάσω Καζαντζίδη και μίλησε με πολύ γλυκά λόγια.

«Έχω συγκινηθεί με αυτά που λέτε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί η δική σας αποδοχή και αγκαλιά και όσον αφορά στην ταινία και στο τεράστιο project στο Καλλιμάρμαρο είναι το μεγαλύτερο εισιτήριο και η μεγαλύτερη πληρωμή και, τι να πω, η μεγαλύτερη επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και εγώ προσωπικά γιατί ήσασταν το άτομο “κλειδί που δώσατε” τις ευλογίες σας και για την ταινία. Ευτυχώς δεν απογοητευτήκατε, αλλά το αντίθετο, είπατε τόσο ωραία πράγματα. Σας αισθάνομαι πολύ δικό μου άνθρωπο και ελπίζω και εσείς το ίδιο», είπε ο γνωστός τραγουδιστής.

Με πολύ όμορφα λόγια μίλησε όμως και για εκείνον και η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, η οποία δήλωσε δημοσίως ότι τρέφει μεγάλη αγάπη για τον ταλαντούχο καλλιτέχνη.

«Χρήστο μου, σε αγαπώ πολύ. Νιώθω συγκίνηση ειλικρινά. Είπα ότι δεν θα συγκινηθώ σήμερα, αλλά με πολλή δυσκολία κρατάω τα δάκρυα μου», δήλωσε συγκινημένη η Βάσω Καζαντζίδη.