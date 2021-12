Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και όλοι ανυπομονούμε να μαζευτούμε γύρω από το γιορτινό τραπέζι και να συναντηθούμε με αγαπημένα μας οικογενειακά πρόσωπα. Πέρα από το φαγητό και τις οικογενειακές στιγμές, οι γιορτές είναι η κατάλληλη αφορμή για χαλαρωτικές στιγμές στον καναπέ μας με ωραίες ταινίες.

Τη δική μας ψυχαγωγία αναλαμβάνει φέτος η COSMOTE TV, η οποία προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο ταινίες για μικρούς και μεγάλους.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD με 3 ταινίες καθημερινά

Το Χριστουγεννιάτικο pop-up κανάλι που έχει γίνει θεσμός, θα μας κρατήσει συντροφιά έως και την Κυριακή 2/1 με τρεις back-2-back προβολές καθημερινά. Ρομαντικές ιστορίες με φόντο χιονισμένα τοπία, νοσταλγικές στιγμές μέσα από ταινίες-ορόσημο των Χριστουγέννων, διάσημοι ηθοποιοί σε εμβληματικούς ρόλους, αλλά και ιστορίες για όλη την οικογένεια συνθέτουν το εορταστικό πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD.

Μεταξύ των νέων κινηματογραφικών τίτλων ξεχωρίζει το «Once upon a main street» (Παρασκευή 17/12, 22.30) με τη Βανέσα Λασέι του NCIS:Hawaii. Για τους φαν της κωμωδίας έρχεται σε Α’ προβολή το «Blending Christmas» (Τρίτη 14/12, 22.30) με την Χέιλι Νταφ να βλέπει τις διακοπές της με τον σύντροφό της να καταστρέφονται, μετά την απρόσμενη εμφάνιση των συγγενών τους. Στις πρεμιέρες του καναλιού περιλαμβάνονται και ταινίες για όλη την οικογένεια, όπως τα «Feliz NaviDAD» (Χριστούγεννα 25/12, 22.30) και «The Christmas Trap» με πρωταγωνίστριες δύο έφηβες, που αλλάζουν ρόλους και μπλέκουν τις οικογένειές τους σε περιπέτειες (Σάββατο 11/12, 22.30).

Το κανάλι όμως φέρνει και all-time classic τίτλους που έχουμε αγαπήσει, όπως η διαχρονική αριστουργηματική ταινία του Φρανκ Κάπρα «It’ s a wonderful life» (Παραμονή Χριστουγέννων 24/12, 22.30) και το αγαπημένο μιούζικαλ-ύμνος όλων των εποχών «Η μελωδία της ευτυχίας» (Χριστούγεννα 25/12, 19.30). Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα αποχαιρετήσουμε το 2021 παρέα με την Κουίν Λατίφα και την κομεντί «Last Holiday» (Παρασκευή 31/12, 22.30), ενώ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα ταξιδέψουμε στην στολισμένη Νέα Υόρκη, μέσα από τη ρομαντική ιστορία της Κέιτ Μπέκινσεϊλ και του Τζον Κιούζακ στο «Έρωτας μετ’ εμποδίων» (Σάββατο 1/1, 22.30).

Στο χριστουγεννιάτικο «μενού» του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD θα βρούμε και κλασικές ταινίες, που δε χορταίνουμε να απολαμβάνουμε, όπως το «Pretty Woman» με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Ρίτσαρντ Γκιρ (Πρωτοχρονιά 1/1, 20.30). Δεν λείπουν όμως και τα blockbusters όπως το «Mission:Impossible» με τον Τομ Κρουζ (Κυριακή 26/12, 20.30), το οσκαρικό «Ford V Ferrari» με τους Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ (Πέμπτη 16/12, 19.50) και η «τελευταία πράξη» των Εκδικητών της Marvel, που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία στο σύμπαν, στο «Avengers: Endgame» (Παρασκευή 31/12, 19.20).

Ένα «πριγκιπικό» κανάλι για μικρούς & μεγάλους

Ένα ακόμη pop-up κανάλι, με πρωταγωνίστριες όλες τις αγαπημένες πριγκίπισσες της Disney, θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV την παραμονή των Χριστουγέννων. Καθημερινά, από τις 9 το πρωί, οι δημοφιλέστεροι τίτλοι του εμβληματικού στούντιο του Χόλυγουντ έρχονται (μεταγλωττισμένοι ή με υπότιτλους) για να κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά στα παιδιά και όχι μόνο!

Κλασικές ταινίες όπως Ποκαχόντας, η Πεντάμορφη και το Τέρας, η Μικρή Γοργόνα, η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι, η Ωραία Κοιμωμένη, η Σταχτοπούτα, αλλά και νεότερες επιτυχίες όπως Frozen (Ψυχρά και Ανάποδα), Maleficent, Brave, Μαλλιά Κουβάρια, η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος και πολλές ακόμη, θα κάνουν ακόμα πιο ξεχωριστές αυτές τις γιορτές.

Πλούσιο on demand περιεχόμενο για παιδιά

Η COSMOTE TV έχει εμπλουτίσει το on demand περιεχόμενο της με αγαπημένους ήρωες από το μαγικό κόσμο της Disney. Μικροί και μεγάλοι μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τους αγαπημένους τους ήρωες, οποιαδήποτε στιγμή και μέσα από οποιαδήποτε συσκευή, μέσα από την on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Νέα επεισόδια από δημοφιλείς σειρές των καναλιών Disney Channel και Disney Junior, όπως Mickey Mouse Funhouse, Spidey And His Amazing Friends, Gabby Duran, Marvel’s Spider-Man, Miraculous κ.α θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών και θα ανανεώνονται κάθε μήνα, προσκαλώντας τους σε έναν κόσμο γεμάτο γέλιο, παιχνίδι, περιπέτεια και φαντασία.

To νέο περιεχόμενο των καναλιών Disney Channel και Disney Junior έρχεται να ενισχύσει το ήδη πλούσιο παιδικό περιεχόμενο της COSMOTE TV, που προσφέρεται δωρεάν, για απεριόριστη θέαση μέσα από την on demand υπηρεσία της. Μεταξύ άλλων, στην υπηρεσία περιλαμβάνονται περισσότερες από 400 ώρες premium περιεχομένου τον χρόνο από το δημοφιλές παιδικό κανάλι Nickelodeon (Nick+) και 550 επεισόδια από 47 σειρές του ducktv.