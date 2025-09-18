Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Η πρώτη μου χρονιά στην Αθήνα ήταν φρικτή

Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ερχόμενη στην Αθήνα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη στη συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ την Πέμπτη (18.09.2025).

Μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη έκανε μνεία και για τον κορεσμό που χαρακτηρίζει, κατά την ίδια, τις ανθρώπινες σχέσεις.

«Η προσαρμογή μου στην Αθήνα ήταν ό,τι χειρότερο έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου. Περισσότερο γιατί δεν νοίκιασα ένα σπίτι και ήρθα να προσαρμοστώ σε μια δουλειά που ξέρω και να δω μόνο τη νέα πόλη. Έμαθα να οδηγώ εδώ, που δεν ήξερα και ήμουν νέα οδηγός, μπήκα στη διαδικασία να μάθω μια νέα δουλειά και να γνωρίσω νέους συνεργάτες», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η νεαρή Youtuber.

«Ήταν νέα τα πάντα, ε δεν θα πέσω; Έπεσα πολύ τον πρώτο χρόνο. Δούλεψα πολύ και δεν είχα καθόλου χρόνο για τον εαυτό μου. Οπότε, η πρώτη χρονιά ήταν φρικτή».

«Στις ανθρώπινες σχέσεις πλέον νομίζω ότι το θέμα είναι ο κορεσμός. Πολύ μεγάλος κορεσμός, από τα dating apps βλέπεις συνεχώς “πιθανούς συντρόφους” που θα μπορούσες να έχεις μες στη μέρα. Ακόμη και έξω να βγεις για ένα ποτό, θα έλεγα πως είναι η κακή κουλτούρα της δικής μας γενιάς που δεν μας άφησε όμως την επιλογή», πρόσθεσε ακόμα η Χρυσηίδα Γκαγκούτη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.