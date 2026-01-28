Χρύσπα: Πήγα στη Eurovision αλλά εμένα δεν μου πήγε καθόλου καλά, είχα λιποθυμήσει σε καμαρίνι από το άγχος

Η Χρύσπα μίλησε για την προσπάθεια που είχε κάνει πριν πολλά χρόνια στη Eurovision αλλά και για τα σχόλια που δέχθηκε για την εμφάνισή της.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε ως καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, την Τετάρτη (28.01.2026), στην ΕΡΤ1. Μάλιστα, η Χρύσπα παραδέχτηκε ότι δεν της πήγε καλά η απόφασή της να προσπαθήσει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

«Πήγα στη Eurovision αλλά εμένα δεν μου πήγε καθόλου καλά αυτό. Πολλή κούραση η Eurovision. Ωραίο, αλλά να ξέρετε πως κουράζονται πολύ τα παιδιά. Απαιτητικό πολύ. Σαν εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία αλλά θα ήθελα να ‘χα περάσει κιόλας. Είναι αυτό το λίγο… Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Όσο είμαστε καλά, εδώ είμαστε», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Είχα λιποθυμήσει σε καμαρίνι από το άγχος. Εμένα δεν με ένοιαζε ποτέ, ούτε με νοιάζει και τώρα, η εμφάνιση μου, απλά κάποια στιγμή είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από την πίεση της επιτυχίας», πρόσθεσε η Χρύσπα.

«Ότι πρέπει η εικόνα να ‘ναι συγκεκριμένη, γιατί είχαν συγκεκριμένα τότε και δεν υπήρχε η πολιτική ορθότητα, υπήρχαν και άσχημες κριτικές, πολύ σκληρά πράγματα. Και όταν είσαι 20 χρονών, επηρεάζεσαι σε κάποια θέματα» παραδέχθηκε, παράλληλα, η Χρύσπα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.