Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Δυστυχώς δεν έχω δει ποτέ Eurovision»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί δήλωσε δημοσίως ότι δεν έχει δει ποτέ τον διαγωνισμό της Eurovision, ενώ παράλληλα ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Akyla, που θα εκπροσωπήσει φέτος τον διαγωνισμό με το τραγούδι «Ferto».

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε την Τετάρτη (18.02.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star». Μάλιστα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί παραδέχτηκε ότι δεν της ταιριάζουν γενικώς τα τραγούδια στη Eurovision.

«Το κομμάτι “Ferto” ελπίζω να πάει πολύ καλά και εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν είναι στα ακούσματά μου, καμία κατάσταση της Eurovision. Δυστυχώς δεν έχω δει ποτέ Eurovision», απάντησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Πρόσφατα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για τον γάμο της με τον Βασίλη Καρύδη αναφέροντας: «Δέκα χρόνια παντρεμένοι, είκοσι χρόνια μαζί. Εγώ δεν είμαι πολύ με το στεφάνι, ο γάμος μου ήταν σαν να κλεφτήκαμε, 15 άτομα σε ένα νησί και οι γονείς μας. Ήταν τόσο ρομαντικό, γιατί την ώρα που συμβαίνει το μυστήριο, καλό είναι στην εκκλησία να είναι άνθρωποι που σέβονται όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί σου δίνει μια ευχή κάποιος.

Πιστεύεις δεν πιστεύεις, δεν μπορώ να καταλάβω τους τεράστιους γάμους που κάθεται η άλλη στη γωνία και θα θάβει την κουμπάρα ή το νυφικό. Στο πάρτι θάψτε ό,τι θέλετε αλλά στο μυστήριο καλό είναι να έχεις 2-3 ανθρώπους που θα σεβαστούν την ευχή».