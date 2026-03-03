Ζήσης Ρούμπος, Ιωάννης Απέργης και Μιχαήλ Ταμπακάκης καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Αντρική… υπόθεση είναι το αποψινό επεισόδιο του «The 2Night Show», καθώς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο στούντιο τους τρεις ηθοποιούς, Ζήση Ρούμπο, Ιωάννη Απέργη και Μιχαήλ Ταμπακάκη.

Απόψε, Τρίτη 3 Μαρτίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» το εκρηκτικό δίδυμο Ζήση Ρούμπο και Ιωάννη Απέργη, σε μία απολαυστική συνάντηση γεμάτη χιούμορ και αποκαλύψεις, αλλά και τον ταλαντούχο Μιχαήλ Ταμπακάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο πρώτοι, που φέτος «συναντιούνται» στη μεγάλη οθόνη με την ταινία της Iconic Films «Φίλοι για πάντα», που κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 5 Μαρτίου, μιλούν για τη μοναδική τους χημεία και θυμούνται τις «επικές» αποτυχίες τους στο ξεκίνημά τους.

Γιατί ο Ζήσης θεωρεί πως για να κάνεις καλή κωμωδία πρέπει να έχεις γνωρίσει την οδύνη και ποιος είναι ο λόγος που ο Θανάσης Βέγγος βρίσκεται στο καλλιτεχνικό του DNA;

Πώς αντέδρασε ο Ιωάννης όταν έμαθε ότι θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Ζήση στην ταινία και ποια είναι η πιο… επικίνδυνη σκηνή με ένα φίδι, που έπρεπε να γυρίσουν; Τέλος, οι δύο ηθοποιοί αναφέρονται στις θεατρικές τους επιτυχίες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζήσης στη σουρεαλιστική κωμωδία «Το σποτ», αλλά και στο θρυλικό «Σεσουάρ για Δολοφόνους» που συνεχίζεται για 17η χρονιά στο θέατρο Γκλόρια και ο Ιωάννης στη σατιρική παράσταση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Ρέππα – Παπαθανασίου στον «Ελληνικό Κόσμο», αλλά και στην παράσταση «Η Ληστεία της Συμφοράς», που παίζεται για 2η χρονιά στο θέατρο Λαμπέτη.

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει και τον ταλαντούχο Μιχαήλ Ταμπακάκη, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ’ αγαπάς», ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Ορφέα Καλλιγά.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, σε μία σπάνια εξομολόγηση, μιλά για το υπαρξιακό άγχος που ένιωσε κλείνοντας τα 30, την εσωστρέφεια που προσπαθεί να δαμάσει λόγω της δουλειάς του, αλλά και την πρώτη του ακρόαση όπου τον «έκοψε» ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με έναν απρόσμενα προστατευτικό τρόπο.

Πώς αντέδρασε όταν σε μία παράσταση που έπαιζε ένας θεατής γελούσε πολύ δυνατά; Ποιο τραγούδι ακούει non-stop αυτόν τον καιρό και τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή του; Τι παρατήρηση του κάνει μόνιμα η μαμά του όταν τον βλέπει στην τηλεόραση; Τέλος, ο Μιχαήλ αναφέρεται με ενθουσιασμό στη θεατρική παράσταση «Άγριοι», στην οποία πρωταγωνιστεί στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη».

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 3 Μαρτίου, και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης