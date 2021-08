Κατά 2,15 φορές περίπου και με άντληση κεφαλαίου 120,5 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ η εταιρεία ανακοινώνει ότι η διαπραγμάτευση ομολογιών συνολικής αξίας 670 εκατ. ευρώ μεταφέρεται στο Χρηματιστήριο Βιέννης.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι, ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με άντληση κεφαλαίων ποσού €120.528.001,80 και έκδοση 133.920.002 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Η ΑΜΚ καλύφθηκε κατά 2,15 φορές περίπου, αφού η συνολική ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε 287.894.616 μετοχές συνολικά. Ποσοστό 95,12% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού €114.650.638,20 που αντιστοιχεί σε 127.389.598 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Οι ομολογίες

Επίσης, με ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο, η Ελλάκτωρ Α.Ε. ανακοινώνει την αλλαγή του Χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης των Πρώτης Τάξεως Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 670 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, που εκδόθηκαν από την πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική αυτής ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρία που συστάθηκε σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, στο Χρηματιστήριο της Βιέννης MTF (Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης), από το The International Stock Exchange. Με έναρξη ισχύος από τις 6 μ.μ. (Νησιά της Μάγχης) σήμερα, η διαπραγμάτευση των Ομολογιών στο The International Stock Exchange θα τερματιστεί.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίος διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων οι οποίες επικεντρώνονται σε παραχωρήσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων, κατασκευές και ανάπτυξη ακινήτων.

Έχοντας σημαντική εμπειρία στα πιο πολύπλοκα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει τα 70 χρόνια εμπειρίας του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.