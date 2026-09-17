Επιχειρήσεις

Euronext Athens: Όλες οι αλλαγές στους δείκτες εταιρικών ομολόγων ενόψει της αναβάθμισης

Η νέα σύνθεση των δεικτών ενεργοποιείται από 21 Σεπτεμβρίου
Euronext Athens: Όλες οι αλλαγές στους δείκτες εταιρικών ομολόγων ενόψει της αναβάθμισης
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Ανακοινώθηκαν από το Euronext Athens όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν στους δείκτες εταιρικών ομολόγων από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Η αναβάθμιση του Euronext Athens, που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να υποστηρίξει την προσέλκυση κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές, θα φέρει αλλαγές στις εισαγωγές και τις διαγραφές ομολόγων

Συγκεκριμένα, στις εισαγωγές ξεχωρίζει το εταιρικό ομόλογο της «PIRAEUS BANK SA» με κωδικό ISIN «XS3444075413», έκδοσης 03.09.26, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, κουπόνι 4.000% και το εταιρικό ομόλογο της «EUROBANK SA» με κωδικό ISIN «XS3489639370», έκδοσης 08.09.26, ονομαστικής αξίας 600 εκατ., κουπόνι 4.125%.

Στο σκέλος των διαγραφών, συναντώνται το εταιρικό ομόλογο της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.ΕΧ.» με κωδικό ISIN «GRC813119AD1», λήξης 22.10.26, ονομαστικής αξίας 150 εκατ. ευρώ και το εταιρικό ομόλογο της «MYTILINEOS FINANCIAL SA» με κωδικό ISIN «XS2337604479», λήξης 30.10.26, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ.

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Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.

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