ΔΕΗ: Μεγάλο deal με την Amazon Web Services για data center στη Δυτική Μακεδονία

Μια ακόμα μεγάλη συμφωνία κατάφερε να κλείσει η ΔΕΗ δίνοντας τα χέρια με την Amazon Web Services για τη δημιουργία data center στη Δυτική Μακεδονία

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ και η Amazon Web Services (AWS) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας («MoU»), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο, στη Δυτική Μακεδονία («Project»).

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Στο πλαίσιο που προβλέπεται από το MoU:

Η AWS μισθώνει το Data Center, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών (υπό τους συνήθεις όρους).

Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής (ΙΤ).

την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής (ΙΤ). Στην αρχική φάση, το Data Center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW . Η ΔΕΗ και η AWS σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του (έως 1 GW), υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς, και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών.

. Η ΔΕΗ και η AWS σκοπεύουν υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς, και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Η AWS αγοράζει και η ΔΕΗ παρέχει ενέργεια στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) από ανανεώσιμες πηγές (υπό τους συνήθεις όρους), σύμφωνα με τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετούς συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.