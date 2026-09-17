ΔΥΠΑ και Ελληνικός Χρυσός δημιουργούν νέα ΕΠΑΣ στη Χαλκιδική

Τις δυνάμεις τους ενώνουν η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και η Ελληνικός Χρυσός προκειμένου να δημιουργήσουν στο Στρατώνι Χαλκιδικής νέα Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) για εξειδικευμένους χειριστές μηχανημάτων έργου σε εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η ΕΠΑΣ που δημιουργούν από κοινού η ΔΥΠΑ και η Ελληνικός Χρυσός έχει δύο χρόνια φοίτησης και βασίζεται στο σύστημα εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία.

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Όπως επισημαίνεται από τις δύο πλευρές, το νέο Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς, θα εκπαιδεύει νέους και νέες στην ειδικότητα «χειριστής μηχανημάτων έργου», στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού κέντρου Prometheus Mining Academy της Ελληνικός Χρυσός, στην περιοχή του Στρατωνίου.

Η εκπαίδευση θα υλοποιείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και άμεση επαφή του εκπαιδευόμενου, με σύγχρονο εξοπλισμό και μοντέρνες τεχνολογίες. Αξιοποιώντας τις υποδομές του Prometheus Mining Academy που περιλαμβάνουν προσομοιωτές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, οι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν στη λειτουργία, τον ασφαλή χειρισμό και τη συντήρηση μηχανημάτων έργου, καθώς και στις σύγχρονες απαιτήσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας με έμφαση στην υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, με απολυτήριο Γυμνασίου. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, παρέχοντας τη δυνατότητα, περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξης ως Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.