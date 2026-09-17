ΟΝΥΞ Τουριστική: Παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου για το regenerative retreat

Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε την Πέμπτη (17.9.2026) στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών το επενδυτικό σχέδιο για τον ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό που αναπτύσσει η εταιρεία στη Σάνη Χαλκιδικής.

Το έργο που παρουσίασε η εταιρεία αποτελεί μέρος του σχεδίου για έναν προορισμό μεγάλης κλίμακας ο οποίος συνδυάζει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, branded κατοικίες, πρωτογενή αγροτική παραγωγή, κέντρο ευεξίας, μουσείο και ενεργειακές υποδομές που βασίζονται στη γεωθερμία και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

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Ο βασικός πυρήνας του έργου αναπτύσσεται σε ενιαία ιδιόκτητη έκταση άνω των 600 στρεμμάτων στην ενδοχώρα της Κασσάνδρας, με υψηλή αγροτική παραγωγικότητα και δικαιώματα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής. Συμπληρωματικά, η ΟΝΥΞ διαθέτει αυτοτελή παραθαλάσσια έκταση άνω των 70 στρεμμάτων, στην οποία σχεδιάζεται η ανάπτυξη beach club με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Το ξενοδοχειακό σκέλος σχεδιάζεται με 120 σουίτες και 426 bungalows, ενώ προβλέπεται η ανάπτυξη 228 branded κατοικιών, 120 βιλών και 108 μικρότερων κατοικιών. Το συνολικό οικοσύστημα του προορισμού συμπληρώνεται από εγκαταστάσεις εστίασης, αθλητισμού, ευεξίας, οινοποιείο, ελαιοτριβείο, μελισσοκομική μονάδα και μουσείο όπου θα φιλοξενείται η Συλλογή Γεώργιου Τσολοζίδη.

Κεντρικός άξονας του λειτουργικού σχεδιασμού είναι η σταδιακή διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας, μέσα από διαφορετικούς λόγους επίσκεψης πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο. Η γεωθερμία σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί τόσο για την ψύξη και τη θέρμανση του προορισμού όσο και για την ανάπτυξη ιαματικών εγκαταστάσεων, συμβάλλοντας στον έλεγχο του ενεργειακού κόστους και στη δημιουργία χειμερινού τουριστικού προϊόντος.

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Τα επιχειρησιακά σκέλη

Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε περίπου 387 εκατ. ευρώ και χωρίζεται σε δύο διακριτά επιχειρησιακά σκέλη.

Το επιλέξιμο επενδυτικό σκέλος ανέρχεται σε 286,966 εκατ. ευρώ, με τη συμβασιοποιημένη δανειακή χρηματοδότηση να φτάνει τα 229,573 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώνεται πωςαΑπό το ποσό αυτό, 130,439 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σταθερό επιτόκιο 1%, ενώ 99,134 εκατ. ευρώ αφορούν τραπεζική συγχρηματοδότηση μέσω της Credia Bank.

Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται σε 57,393 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του επιλέξιμου κόστους. Μέρος της καλύπτεται μέσω εισφοράς ιδιόκτητης γης, στο ύψος που αναγνωρίζεται από το χρηματοδοτικό σχήμα, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται με ίδια κεφάλαια.

Η χρηματοδοτική δομή βρίσκεται ήδη σε ισχύ και τον Ιούλιο ενεργοποιήθηκε ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 7,8 εκατ. ευρώ για επιλέξιμες μελετητικές, τεχνικές, αδειοδοτικές και προπαρασκευαστικές δαπάνες, με τις εκταμιεύσεις να πραγματοποιούνται τμηματικά, έναντι πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν επαλήθευσης από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Το οικιστικό σκέλος έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό ανάπτυξης περίπου 100 εκατ. ευρώ και διαθέτει ξεχωριστό κύκλο κεφαλαίου, με την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση να προχωρούν σταδιακά και να προσαρμόζονται στην πραγματική απορρόφηση και στον χρονισμό των εισπράξεων.

Τα σχέδια που είναι στα σκαριά

Σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα, η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. προχωρά στην αδειοδοτική ωρίμανση του έργου μέσω του ΕΣΧΑΣΕ, με τα επόμενα βήματα να αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με διεθνή όμιλο πολυτελούς φιλοξενίας για το branding, τη διαχείριση και τη λειτουργία του ξενοδοχειακού σκέλους, καθώς και για τη διεθνή προώθηση των branded κατοικιών.

Στο κατασκευαστικό σκέλος, έχει ήδη υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Όμιλο AKTOR και οι δύο πλευρές προχωρούν προς τη συμφωνία και την έναρξη του Early Contractor Involvement. Στόχος είναι να αξιολογηθούν έγκαιρα το κόστος, η κατασκευασιμότητα, οι τεχνικές επιλογές και οι κρίσιμες προμήθειες, πριν από την οριστικοποίηση των μελετών.

Με βάση τον σημερινό ενδεικτικό προγραμματισμό και υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν ομαλά οι θεσμικές, αδειοδοτικές, χρηματοδοτικές και συμβατικές διαδικασίες, η έναρξη της κύριας κατασκευαστικής φάσης τοποθετείται το φθινόπωρο του 2027, ενώ ο ορίζοντας για την πλήρη ανάπτυξη του έργου υπολογίζεται σε περίπου πέντε χρόνια από την έναρξη των εργασιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., Λεωνίδας Ζησιάδης, στάθηκε στη φύση του ιδιαίτερου project που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έθεσε και τα επόμενα ορόσημα για την εταιρεία.

«Δεν χτίζουμε ένα ακόμη παραθαλάσσιο resort. Πρόκειται για ένα ιδιόκτητο, μεγάλης κλίμακας regenerative asset. Ένα οικοσύστημα που συνδυάζει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, branded κατοικίες, πρωτογενή αγροτική παραγωγή και υποδομές ευεξίας.

Σε αυτή τη φάση έχουμε ήδη εξασφαλίσει τέσσερα κρίσιμα δεδομένα: την ιδιόκτητη γη, την ένταξη στην Κύρια Αγορά, τη συμβασιοποιημένη χρηματοδότηση και την ενεργοποίηση της τεχνικής και κατασκευαστικής προετοιμασίας. Αυτά είναι τα πρώτα απτά αποτελέσματα της συνέπειας μας.

Η αγορά θα συνεχίσει να μας κρίνει από τα επόμενα ορόσημα: την αδειοδοτική ολοκλήρωση, τη συμφωνία με τον διεθνή διαχειριστή, την κατασκευαστική εκκίνηση και, τελικά τη λειτουργία του προορισμού με επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές. Η αξιοπιστία δεν δηλώνεται. Αποδεικνύεται, εμπράκτως».