CrediaBank: Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) της CrediaBank με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings ενέκριναν και ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών, CrediaBank και Ευρώπη Holdings, όρισαν ως κοινή ημερομηνία μετασχηματισμού την 30η

Ιουνίου 2026 ενώ σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής ορίζεται σε 1,4461103244394 νέες μετοχές της CrediaBank για κάθε μία (1) μετοχή της Ευρώπη.

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Οι μέτοχοι της CrediaBank θα διατηρήσουν και μετά τη συγχώνευση τον ίδιο αριθμό μετοχών που είχαν πριν τη συγχώνευση. Επίσης, η σχέση ανταλλαγής είναι η ίδια με την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής που είχε γνωστοποιηθεί με τις ανακοινώσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών στις 21.5.2026, ανεπτυγμένη σε περισσότερα δεκαδικά ψηφία.

Η σχέση επιβεβαιώθηκε μετά την ολοκλήρωση του νομικού, οικονομικού, φορολογικού, εποπτικού και επιχειρησιακού ελέγχου που διενήργησε η Credia Bank στην Ευρώπη και στις θυγατρικές της. Ως αποτέλεσμα της έκδοσης 2.620.422 νέων μετοχών στο πλαίσιο αυξήσεων του κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας που έλαβαν χώρα (αποφάσεις Δ.Σ. 16.4.2026 και 18.6.2026), το ποσοστό των μετόχων της CrediaBank και της Ευρώπη διαμορφώνεται σε 90,386% και 9,614% των μετοχών της συνδυασμένης οντότητας αντίστοιχα.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ήτοι κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής, η Ευρώπη θα λυθεί αυτοδικαίως, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και θα παύσει να

υφίσταται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Οι υφιστάμενες μετοχές της θα παύσουν να υφίστανται και, συνακόλουθα, θα παύσουν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και θα διαγραφούν από το Euronext Athens.

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Η CrediaBank θα καταστεί καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων

σχέσεων της Ευρώπη.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό τις αιρέσεις που έχουν ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και λήψης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της CrediaBank για τη συγχώνευση είναι, αποκλειστικά, η UBS Europe SE και νομικός της σύμβουλος η PotamitisVekris, ενώ οι ελεγκτικές εταιρείες PricewaterhouseCoopers και KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ενεργούν ως ανεξάρτητοι ελεγκτές για

την απορροφώσα εταιρεία.

Αντιστοίχως, χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ευρώπη για τη Συγχώνευση είναι η KPC FINANCE και νομικός της σύμβουλος η Papapolitis & Papapolitis, ενώ οι ελεγκτικές εταιρείες TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργού ως ανεξάρτητοι ελεγκτές για την απορροφώμενη εταιρεία.