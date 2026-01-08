Συμβαίνει τώρα:
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση υπαλλήλου και την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η τοποθέτηση της υπαλλήλου στον οργανισμό της ΑΑΔΕ δεν επηρεάζεται από την επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Με αφορμή την ανακοίνωση του δικηγόρου της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, κ. Αντώνη Βαγιάνου, διευκρινίζεται ότι η μετακίνηση της υπαλλήλου σε θέση με καθήκοντα αντίστοιχα αυτών που είχε πριν από τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πραγματοποιηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται επίσης ότι η τοποθέτηση της υπαλλήλου στον οργανισμό της ΑΑΔΕ δεν επηρεάζεται από την επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συγεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής:

«Με βάση τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025, κατά τη μαζική μετάβαση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), διάδοχο Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, ή σε συναφείς Γενικές Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ, με όμοια καθήκοντα, με αυτά που είχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την ημερομηνία μετάβασής τους.

Εν προκειμένω, η οργανική θέση της εν λόγω υπάλληλου, κατά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ήταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΟΔΥ) στο Τμήμα Προμηθειών (ΤΠ), με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, και οι 3 υπάλληλοι που ήταν τοποθετημένοι στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκαν στο ειδικό γραφείο θεμάτων ΓΔΕΛΕΠ του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν πριν τη μετάβαση. Το εν λόγω γραφείο συνεχίζει να στεγάζεται με τις Υπηρεσίες της ΓΔΕΛΕΠ στο κεντρικό κτήριο του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεπώς, η εν λόγω υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχε κατά το χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η τοποθέτησή της στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τα ζητήματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης, ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ διαθέτουν δυνατότητες υπηρεσιακής αναφοράς, υποκείμενοι ταυτόχρονα στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπονται στον Νόμο» καταλήγει η ενημέρωση από την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ.

