ΕΚΤ: Ο Όλι Ρεν ζητά δυναμική αντίδραση απέναντι στον πληθωρισμό

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Όλι Ρεν, δήλωσε ότι πληθωρισμός αποτελεί πλέον σημαντικό πρόβλημα και θα πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση που αρχίσει να παγιώνεται στην οικονομία μέσω υψηλότερων μισθών και τιμών.

Αν και υποστήριξε πως «δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια» σημαντικών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, σημείωσε ότι θα παρακολουθούν τις εξελίξεις προκειμένου να μπορέσουν να επέμβουν.

«Αν διαπιστώσουμε ότι αυτό συμβαίνει, είναι σαφές ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να αντιδράσει δυναμικά και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις της αγοράς κάνουν ήδη μέρος της δουλειάς της Κεντρικής Τράπεζας, καθώς τα επιτόκια της αγοράς έχουν ήδη υποστεί κάποια αύξηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα διασφαλίσει σε κάθε περίπτωση ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν έχουν βάση οι κατηγορίες περί επηρεασμού των μελών της ΕΚΤ. «Θέλω να τονίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν καθοδηγείται από τις δυνάμεις της αγοράς. Λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση αυτό που θεωρούμε καλύτερο για την ευρωπαϊκή οικονομία, κυρίως για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης».

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ θεωρούν πολύ πιθανή μια νέα αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου, εκτός αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις στις τιμές ενέργειας και στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η ΕΚΤ ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο 2026 λόγω των πολύ εύθραυστων ισορροπιών που επικρατούν σε όλο τον πλανήτη