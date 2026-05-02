Ευρωζώνη: Οι ψηφιακές πληρωμές «εξαφανίζουν» τα μετρητά

Οι ψηφιακές πληρωμές δείχνουν να κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος έναντι της πληρωμής με μετρητά στην Ευρωζώνη.

Τα μετρητά αντιστοιχούν πλέον στο 52% των συναλλαγών στην Ευρωζώνη, από 59% το 2022 και 79% το 2016, με τις ψηφιακές πληρωμές να έχουν καλύψει σχεδόν ολόκληρη την απόσταση, καθώς τις χρησιμοποιεί το 48% των καταναλωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το 48% των ψηφιακών συναλλαγών το 39% πραγματοποιείται με κάρτες, το 6% μέσω mobile wallets ή smartphone και το υπόλοιπο με άλλες ηλεκτρονικές μεθόδους, όπως αναφέρουν τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ενδεικτική είναι η εικόνα σε όρους αξίας συναλλαγών. Εκεί, οι ψηφιακές πληρωμές έχουν ήδη ξεπεράσει τα μετρητά, καθώς το 52% της συνολικής αξίας των αγορών στην ευρωζώνη πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά, έναντι 39% που καταβάλλεται σε μετρητά. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι τα μετρητά χρησιμοποιούνται πλέον κυρίως για μικρότερες καθημερινές συναλλαγές, ενώ οι μεγαλύτερες αγορές γίνονται κατά κανόνα με κάρτες ή άλλες ψηφιακές μεθόδους.

Η ίδια τάση καταγράφεται και στην Ελλάδα, αν και εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλότερη χρήση μετρητών σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου 54% των συναλλαγών στα φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα εξακολουθούν να γίνονται με μετρητά, ενώ οι ψηφιακές πληρωμές έχουν φτάσει πλέον στο 46%. Σε όρους αξίας, όμως, η εικόνα έχει ήδη ανατραπεί: οι ηλεκτρονικές πληρωμές αντιπροσωπεύουν περίπου 58% της συνολικής αξίας των συναλλαγών, έναντι 42% για τα μετρητά.

Το 2016 τα μετρητά αντιστοιχούσαν σε περίπου 75% των πληρωμών στην Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια η χρήση τους έχει υποχωρήσει κατά περισσότερες από 20 ποσοστιαίες μονάδες. Η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξη που αποδίδεται στην καθολική διάδοση των POS, στην υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών για φορολογικούς λόγους, αλλά και στην ταχεία υιοθέτηση του mobile banking.