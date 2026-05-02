Πως η «χασούρα» των φωτοβολταϊκών μεταφράζεται σε όφελος για τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος

Σε άτυπο μηχανισμό επιδότησης προς τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος έχει μετατραπεί η ζημία των παραγωγών με φωτοβολταϊκά κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που διανύουμε.

Αξίζει να θυμίσουμε αρχικά ότι στην προηγούμενη κρίση του 2022-23 είχε θεσπιστεί συγκεκριμένη ρύθμιση με την οποία τα υπερβάλλοντα κέρδη από την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος επιστρέφονταν στους καταναλωτές μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη φορά οι τιμές του ηλεκτρισμού παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με ένα χρόνο πριν και πολύ χαμηλότερες από το 2022. Κατ’ επέκταση, η κυβέρνηση δεν έχει νιώσει την ανάγκη μέχρι σήμερα να προβεί σε ένα αντίστοιχο μέτρο.

Άλλωστε, η ηγεσία του ΥΠΕΝ υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία ότι φέτος στη χονδρική είμαστε η 7η φθηνότερη χώρα πανευρωπαϊκά, ενώ στη λιανική βρισκόμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πάντως, το γεγονός ότι οι τιμές της χονδρικής είναι χαμηλές, οφείλεται εμμέσως στις ζημίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί των φωτοβολταϊκών, για τις οποίες δεν αποζημιώνονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΥΠΕΝ: Θα είχαμε τριψήφιες τιμές δίχως τις μηδενικές ώρες

Ο τρόπος που λειτουργούν στην αγορά πολλά από αυτά τα έργα είναι ο εξής: Αν η τιμή στη χονδρική έχει θετικό πρόσημο, τότε λαμβάνουν τη συμφωνηθείσα τιμή αναφοράς που προβλέπει το συμβόλαιο για την παραγωγή τους. Σε περίπτωση που η χονδρική πέσει στο μηδέν ή και παρακάτω για διάστημα τουλάχιστον δύο ωρών, τότε δεν λαμβάνουν χρήματα.

Φέτος οι μηδενικές ή αρνητικές τιμές έχουν πολλαπλασιαστεί και πλέον αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Έχουμε δει το «κοντέρ» να πέφτει ακόμα και στα -50 ευρώ/MWh, με τους παραγωγούς να υπόκεινται παράλληλα και σε αναγκαστικές περικοπές παραγωγής σε θετικές ώρες.

Ως αποτέλεσμα της έντονης ανισορροπίας παραγωγής και ζήτησης ρεύματος, η οικονομική ζημία των φωτοβολταϊκών επί της ουσίας περνάει ως όφελος στον τελικό καταναλωτή.

Το γεγονός αυτό αναγνώρισε την περασμένη Τετάρτη από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος. Το ΥΠΕΝ τελεί υπό πίεση από μέρος του κλάδου των φωτοβολταϊκών να δώσει λύση αποζημιώνοντας τους παραγωγούς για τα χαμένα χρήματα μέσω ενός μηχανισμού. Το υπουργείο απαντά ευθέως ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε αυτομάτως ακριβότερες τιμές ρεύματος για την κοινωνία.

Προκύπτει, λοιπόν, ότι το πρόβλημα του τομέα των φωτοβολταϊκών αντιμετωπίζεται στην παρούσα φάση ως πλεονέκτημα για το ενεργειακό κόστος.

«Αν δεν υπήρχαν οι μηδενικές τιμές, τότε η χονδρική θα βρισκόταν σε τριψήφιο νούμερο, ακόμα και στα 150-200 ευρώ ανά μεγαβατώρα», επισήμανε ο υφυπουργός. «Ο κλάδος ζητά δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, τα οποία από κάπου θα έπρεπε να βρεθούν», συμπλήρωσε.

Δεν θα πληρώσει ο καταναλωτής για τη «φούσκα»

Την ίδια στιγμή, οι απόψεις διίστανται εντός του ίδιου του κλάδου των φωτοβολταϊκών. Ο πρόεδρος του συνδέσμου ΣΠΕΦ, Στέλιος Λουμάκης, εκτιμά πως το πλήθος μηδενικών τιμών αποτελεί συνεπακόλουθο της επενδυτικής «φούσκας» που συνεχίζεται αμείωτη, αλλά και φυσικό “φρένο” της αγοράς σε ένα αγαθό για το οποίο δεν υπάρχει ζήτηση.

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά στο newsit: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση καταβολής αποζημιώσεων για ρεύμα που δεν χρειάστηκε να παραχθεί. Αν έστω θεωρητικά μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αφενός θα βάζαμε ευθέως τους καταναλωτές να πληρώνουν την επιχειρηματική φούσκα των επιχειρηματιών στα φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ και αφετέρου αντίστοιχες αποζημιώσεις θα νομιμοποιείτο να ζητήσει και ο κάθε τρίτος επιτηδευματίας π.χ. αναψυκτηρίου, mini market, σουβλατζίδικου, κλπ για τις ποσότητες αγαθών που δεν πούλησε και πετάει».