Γερμανία: Φόβοι για ζημιά έως 15 δισ. ευρώ από τους δασμούς Τραμπ

Οι αυξημένοι δασμοί σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να κοστίσουν στη Γερμανία έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε απώλεια παραγωγής.

«Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές», δήλωσε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW) στο Reuters, Μόριτζ Σκούλαρικ. Το Ινστιτούτο επισημαίνει ότι οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στη Γερμανία από τις ΗΠΑ, έχουν στοιχίσει ήδη αρκετά δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (1.5.2026) ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα προς την ΕΕ στο 25% την επόμενη εβδομάδα από το 15% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της Ευρώπης δεν είχε συμμορφωθεί με τη εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, μετά την κατηγορία Τραμπ, οι Βρυξέλλες απάντησαν και υποστήριξαν ότι τηρούν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τις συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες. «Η EE εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της Κοινής Δήλωσης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ευρωπαϊκές χώρες με σημαντικό τομέα αυτοκινήτων, όπως είναι η Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με παρόμοιο πρόβλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γενς Σούντεκουμ, επικεφαλής σύμβουλος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών συνέστησε υπομονή απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Η ΕΕ θα πρέπει απλώς να περιμένει και να δει τι θα συμβεί προς το παρόν. Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ βιάζεται να αναστείλει ή να αποσύρει τις μεγαλοπρεπείς απειλές του για δασμούς».