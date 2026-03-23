Αλλάζει το σκηνικό στις αγορές, επιστέφει στα 100 δολάρια το πετρέλαιο μετά το «φρένο» Τραμπ σε νέα πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κινούνται προς τα 100 δολάρια το βαρέλι με πτώση σχεδόν 8% (λίγο μετά τις 13.30 ώρα Ελλάδας) ενώ προηγήθηκε βουτιά περίπου 10% μετά τις αναφορές Τραμπ ότι αναστέλλονται για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ανακούφισε προσωρινά τις αγορές με αφετηρία το πετρέλαιο, καθώς, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι θα δώσει διαταγή στον αμερικανικό στρατό να αναβάλει οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά των ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Μετά από αυτές τις αναφορές το πετρέλαιο περιόρισε ραγδαία τα κέρδη του. Βρέθηκε κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι Brent ενώ στις πρωϊνές συναλλαγές της Δευτέρας (23.3.2026) είχε βρεθεί πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό βρέθηκε επίσης να πραγματοποιεί βουτιά σχεδόν 8% επιστρέφοντας στα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

Aς σημειωθεί ότι υποχωρεί και το φυσικό αέριο. Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που έφτασαν μια ανάσα από τα 63 ευρώ υποχωρούν κάτω από τα 57 ευρώ ανά MWh.

Την ίδια στιγμή το ασήμι γύρισε σε θετικό έδαφος και η τιμή του χρυσού περιόρισε τις αρχικές απώλειες κοντά στο 2% με το πολύτιμο μέταλλο να διαπραγματεύεται γύρω στα 4.400 δολάρια η ουγγιά.

Ανάλογη είναι η αλλαγή σκηνικού στα χρηματιστήρια. Ο δείκτης Dax στο Χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης βρέθηκε στο πράσινο, με κέρδη περίπου 2% ενώ έγραφε απώλειες πάνω από 2,5% λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης. Ανοδικά κινούνται πλέον και τα χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Παρίσι αλλά και στην Αθήνα οι Γενικός Δείκτης ανακάμπτει πάνω από τις 2.100 μονάδες με κέρδη περίπου 1,7%.