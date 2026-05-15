Wall Street: Απώλειες από τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις ανησυχίες για πληθωρισμό

Με απώλειες έκλεισε η Wall Street την εβδομάδα, λόγω των φόβων για πιέσεις που φέρνει ο πληθωρισμός, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων «κοκκίνισαν» τους δείκτες.

Η Wall Street ακολούθησε την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων την Παρασκευή (15.5.2026), καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί μεγάλη απειλή και πιέζει μέσω της αύξησης στην τιμή του πετρελαίου..

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 12 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,129%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 και κοντά στα υψηλά του Οκτωβρίου 2023. Το 10ετές ομόλογο, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ, «σκαρφάλωσε» σχεδόν κατά 14 μονάδες βάσης, στο 4,595%.

Ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 537,35 μονάδες, ή 1,06%, στις 49.531,70 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης κινήθηκε πτωτικά κατά 91,62 μονάδες, ή 1,22%, κλείνοντας στις 7.409,62 μονάδες. Ο Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, σημείωσε απώλειες 412,61 μονάδες, ή 1,53%, στις 26.226,35 μονάδες, βάζοντας τέλος σε σερί έξι εβδομάδων ανόδου.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,13%, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,08% και ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,17%. Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones 12 κινήθηκαν με θετικό πρόσημο και 18 με αρνητικό.