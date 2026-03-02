Άλμα 40% στο φυσικό αέριο μετά την διακοπή παραγωγής LNG από την QatarEnergy στο Κατάρ

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξάνονται ραγδαία, με άνοδο 40%, καθώς νωρίτερα ανακοίνωση της QatarEnergy στο Κατάρ, έκανε γνωστό ότι σταμάτησε την παραγωγή LNG στις βιομηχανικές πόλεις Ρας Λαφάν και Μεσάιεντ, μετά από χτύπημα ιρανικών drones.

Τα συμβόλαια φυσικού αερίου παράδοσης Απριλίου του ολλανδικού χρηματιστηρίου ενέργειας TTF ξεπέρασαν νωρίτερα και τα 46 δολάρια ανά μεγαβατώρα και διαπραγματεύεται γύρω στα 44, μετά την ανακοίνωση της του κορυφαίου παραγωγού LNG από το Κατάρ, που ήρθε σε συνέχεια ενημέρωσης του Υπουργείου Άμυνας της χώρας ότι δύο ιρανικά drones έπληξαν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται ότι η QatarEnergy είναι από τους κορυφαίους προμηθευτές LNG σε Ευρώπη και Ασία ενώ διαθέτει εγκαταστάσεις στη Λαφάν που είναι η καρδιά των εξαγωγών LNG του Κατάρ.

Οι επενδυτές στην αγορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη βλέπουν να αυξάνεται η ο γεωπολιτικός κίνδυνος ενώ στέφουν την προσοχή τους στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, του κρίσιμου περάσματος για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές γίνονται στόχοι οι τιμές φυσικού αερίου εκτοξεύονται. Αυτό αποτυπώνεται στο νέο άλμα μετά τις επιθέσεις ιρανικών drones στο Κατάρ και την απόφαση της κρατικής εταιρείας QatarEnergy να διακόψει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).