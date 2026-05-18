Έκλεισε με πτώση το Χρηματιστήριο Αθηνών – Σε ανοδική τροχιά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, περιορίζοντας στο κλείσιμο τις αρχικές απώλειες. Θετικό πρόσημο για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Με αρνητικό πρόσημο άνοιξε η πρώτη μέρα της εβδομάδας (18.5.2026) για το Χρηματιστήριο Αθηνών, που δεν ακολούθησε τη θετική στροφή στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,47% κλείνοντας στις 2.236.24 μονάδες, με τις περισσότερες μετοχές να δέχονται πιέσεις.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.303.556 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,81%.

Η μετοχή της ΔΕΗ βρέθηκε στο επίκεντρο του ταμπλό, καθώς οι πληροφορίες για ισχυρότατη υπερκάλυψη από την πρώτη κιόλας ημέρα της διαδικασίας ενίσχυσης κεφαλαίου πυροδότησαν έντονη κινητικότητα. Ο τίτλος έκλεισε με άνοδο 2,38% στα 20,20 ευρώ, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά από τα 19,43 έως τα 20,58 ευρώ, ενώ ο όγκος συναλλαγών ξεπέρασε το 1,1 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας το έντονο θεσμικό ενδιαφέρον.

Σε ανοδική τροχιά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λόγω και του σεναρίου που αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πρότειναν προσωρινή άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.

Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX έκλεισε με άνοδο 0,51% στις 24.257 μονάδες, όπως στο Λονδίνο ο FTSE βρέθηκε στο +1,09% στις 10.304 μονάδες. Στο Παρίσι ο CAC έκλεισε επίσης ανοδικά με +0,27% στις 7.973 μονάδες.

Στο Μιλάνο ο ΜΙΒ έκλεισε με πτώση 1,20% στις 48.522 μονάδες και στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ έκλεισε με θετικό πρόσημο στο 0,60% στις 17.706 μονάδες.