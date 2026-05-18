Σε νέα ύψη το πετρέλαιο: Πάνω από τα 111 δολάρια το Brent υπό τον φόβο παρατεταμένου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι τα συμβόλαια γιατο WTI
FILE PHOTO: Oil/Chemical Tanker "Bald Man" at the Port of Fujairah, as the U.S.-Israel conflict with Iran limits marine traffic in the Strait of Hormuz, in Fujairah, United Arab Emirates, May 6, 2026.
REUTERS / Amr Alfiky / File Photo
Ανοδικά κινούνται στην έναρξη της εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου καθώς διευρύνονται χρονικά οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν σταθερή άνοδο οδεύοντας πάνω από τα 111 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (18.5.2026) διευρύνοντας τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας, σε μια συνεδρίαση που η συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις της διακοπής της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI αυξάνονται επίσης πάνω από τα 107 με 108 δολάρια ανά βαρέλι διευρύνοντας την διψήφια άνοδο της περασμένης εβδομάδας.

Εντωμεταξύ, οι ανησυχίες στους κόλπους της αγοράς τροφοδοτούνται από την αδυναμία ΗΠΑ και Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν έχει πλέον χρόνο για να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον, ενώ δημοσιεύματα των ιρανικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές παραμένουν βαθιά διχασμένες, με τις ΗΠΑ να μην προσφέρουν «ουσιαστικές παραχωρήσεις» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Το Σαββατοκύριακο, ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο δέχτηκαν επίθεση, συμπεριλαμβανομένης μιας πυρηνικής εγκατάστασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ενδιαφέρον έχει ακόμη και η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αγνοήσει τις εκκλήσεις της Ινδίας για παράταση στο καθεστώς πωλήσεων ρωσικού αργού πετρελαίου, εξέλιξη που προσθέτει περαιτέρω πίεση στις ήδη περιορισμένες προμήθειες.

Εν τω μεταξύ, η διήμερη σύνοδος κορυφής της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζικου Προέδρου Σι Tζιπίνγκ ολοκληρώθηκε χωρίς καμία συγκεκριμένη πρόοδο προς την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, πέραν κάποιων φραστικών παρεμβάσερων στο θέμα.

