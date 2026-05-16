Το πετρέλαιο έκλεισε με διψήφια εβδομαδιαία άνοδο εν μέσω ανησυχιών για την προσφορά – Πάνω από τα 109 δολάρια σκαρφάλωσε το Brent

Εβδομαδιαία άνοδο που έφτασε σε διψήφιο ποσοστό κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την τελευταία εβδομάδα στον απόηχο των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά εν μέσω πολέμου στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν πάνω από τα 109 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή (15.5.2026) με ημερήσια άνοδο 3,35% ενώ το αμερικανικού τύπου WTI ενισχύθηκε κατά 4,2% ξεπερνώντας τα 105 δολάρια, ως αντίδραση στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο.

Σε εβδομαδιαία βάση το Brent ενισχύθηκε κατά 8,1% ενώ το WTI συσσώρευσε κέρδη 11%, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παρέμειναν ουσιαστικά κλειστά συντηρώντας την ανασφάλεια για την προσφορά ενεργειακών προϊόντων.

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο, με τις διαταραχές να συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας και να τροφοδοτούν τους φόβους για τον πληθωρισμό.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ανάμεικτα μηνύματα για την κατάσταση, αρχικά λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τα Στενά ανοιχτά, ενώ αργότερα δήλωνε μαζί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Ζιπίνγκ ότι «θέλουμε τα στενά ανοιχτά».

Από την άλλη μεριά ο ΙΕΑ (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι η αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να αντιμετωπίσεις ελλείψεις μέχρι τον Οκτώβριο, ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει τον επόμενο μήνα.

Τα αποθέματα πετρελαίου συνεχίζουν να μειώνονται, ενώ η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω του Πορθμού του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, με μόνο έναν μικρό αριθμό πλοίων να καταφέρνουν να αναχωρήσουν από τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης.