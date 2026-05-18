Τα ελληνικά ομόλογα παρουσίασαν μικρές απώλειες λόγω του πολέμου

Τα ελληνικά ομόλογα έχουν παρουσιάσει συγκρατημένες απώλειες εν μέσω του κύματος ρευστοποιήσεων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, από τις 18 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα.

Η δομή του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους σε συνδυασμό με τις μικρές ανάγκες αναχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσα τα ελληνικά ομόλογα να υποστούν πιέσεις αντίστοιχες με εκείνες των κραταιών Γερμανικών, λόγω του παγκόσμιου οικονομικού αντίκτυπου που έχει ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά οι απώλειες ήταν συγκρατημένες.

Από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί περίπου κατά 0,5% – 0,6% (από 2,65% σε 3,85% – 3,90%), ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου ενισχύθηκε κατά περίπου 0,51% (από 2,65% σε 3,16%). Στη δευτερογενή αγορά και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ), ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε τη Δευτέρα (18.5.2026) σε 155 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 90 εκατ. ευρώ αφορούσαν ρευστοποιήσεις.

Παραμένει το κλίμα αβεβαιότητας

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάντ Λεσκίρ, δήλωσε ότι η αγορά ομολόγων διορθώνει ενώ δεν φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον να καταρρέει. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Ανησυχώ πάντα, αυτή είναι η δουλειά μου», όταν κλήθηκε να σχολιάσει το έντονο παγκόσμιο sell-off (μαζικές πωλήσεις) που καταγράφεται στις αγορές ομολόγων.

Για το ίδιο θέμα, η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επεσήμανε ότι το ξεπούλημα αντανακλά ακριβώς τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών της ενέργειας. Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή (18.5.2026) η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ το αντίστοιχο γερμανικό επιτόκιο άγγιξε κορυφές 15ετίας