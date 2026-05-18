Πτωτικό κλίμα στο ΧΑ – Κόκκινα ταμπλό και στην Ευρώπη με αύξηση πετρελαίου και sell off ομολόγων

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (18.5.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικής πορείας και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.229,85 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,79%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,67 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,98%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,78%. Ο τραπεζικός δείκτης κινείται με πτώση -1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+0,98%), της Motor Oil (+0,90%) και του ΟΛΠ (+0,53%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,29%), της Aktor (-2,41%), της Aegean Airlines (-2,08%)και της Metlen (-1,95%).

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ (+13,61%) και Ευυρώπη Holdings (+3,16%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Trastor (-9,76%) και Elvalhalcor (-4,29%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις τιμές πετρελαίου να αυξάνονται και το ξεπούλημα στα ομόλογα να παρατείνεται, καθώς οι πληθωριστικές ανησυχίες διατηρούνται χωρίς ενδείξεις συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,71% αφού έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,10%, ο DAX στη Φρανκφούρτη πέφτει κατά 0,40% και ο γαλλικός CAC κατά 1,07%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 2,06% και ο ισπανικός IBEX 35 0,66%.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν βρίσκεται στον τρίτο μήνα του, με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον να αδυνατούν να καταλήξουν σε λύση ενώ τα κρίσιμης σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένα.

Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας έχουν τροφοδοτήσει τους πληθωριστικούς φόβους και έχουν οδηγήσει σε εκτιμήσεις για αυξήσεις επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.