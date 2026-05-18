Βαρύ το sell off στα ομόλογα ενώ βαθαίνει η πτώση των μετοχών και το πετρέλαιο καλπάζει

Οι ρευστοποιήσεις στην παγκόσμια αγορά ομολόγων παρατείνονται καθώς το αδιέξοδο σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν πυροδοτεί άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, τροφοδοτώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό και αυξάνοντας τις πιθανότητες οι κεντρικές τράπεζες να εφαρμόσουν αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Η εικόνα στα αμερικανικά ομόλογα είναι ενδεικτική, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, εν μέσω φόβων των επενδυτών για περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού όσο μαίνεται ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου της Ιαπωνίας αυξήθηκαν κατά 10 μονάδες βάσης, στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά το 1996, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της χώρας αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από το ντεμπούτο του το 1999. Τα ομόλογα υποχώρησαν επίσης στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στην Ελλάδα το 10ετές σημείωσε άνοδο 0,20%, το αντίστοιχο ιταλικό 2,23% και το γερμανικό 0,15% κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

Καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται, οι μετοχές συνεχίζουν να υποχωρούν από τα ιστορικά υψηλά τους.

Οι ασιατικές μετοχές υποχωρούν έντονα στη συνεδρίαση της Δευτέρας (18.5.2026), με πτώση περίπου 1% για τον JPX-Nikkei 400 στην Ιαπωνία, ισχυρότερη πτώση πάνω από 1% στο Χονγκ Κόνγκ, στην Ταϊβάν και στη Σιγκαπούρη ενώ ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας αντιδρά θετικά μετά την πτώση της περασμένης εβδομάδας

Το δολάριο, το επενδυτικό καταφύγιο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σημείωσε άνοδο ενώ επιβαρυντικά του κλίματος λειτουργεί η τιμή του πετρελαίου, με το αργό πετρέλαιο Brent να αυξάνεται πάνω από 8% κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας και να συνεχίζει ανοδικά πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση της Δευτέρας (18.5.2026).

Η αγορά ανοίγει τη νέα εβδομάδα σε μια συνέχεια της μαζικής πώλησης μετοχών και ομολόγων την Παρασκευή, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλές, θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και θα παροτρύνει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλότερα.

Η Fed πρέπει να καλύψει τη διαφορά με τις αγορές ομολόγων ή να διακινδυνεύσει να χάσει τον έλεγχο του κόστους δανεισμού, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον πληθωρισμό.