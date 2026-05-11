Τα χρηματιστήρια αναζητούν κατεύθυνση με φόντο το ράλι του πετρελαίου – Διστακτικοί στο ρίσκο οι επενδυτές σε Αθήνα και Ευρώπη

Υποτονικό κλίμα επικρατεί στο ελληνικό αλλά και στα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα της εβδομάδας καθώς οι στάσιμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνουν ώθηση στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζοντας αρνητικά τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται σταθεροποιητικά ενώ μικτή είναι η εικόνα στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, με την Αθήνα να καταγράφει διακυμάνσεις στο απόηχο των εξελίξεων που εξανεμίζουν τις ελπίδες για άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Ιράν.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο άνοιξε με οριακά κέρδη στη συνεδρίαση της Δευτέρας (11.5.2026), χωρίς δυναμική ικανή να υποστηρίξει άνοδο προς το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων ενώ πέρασε και σε αρνητικό έδαφος.

Με εξαίρεση επιλεκτικές τοποθετήσεις σε τράπεζες, στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης παρατηρούνται κινήσεις κυρίως από πωλητές. Θετικό πρόσημο σημειώνουν οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Κύπρου.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της ΔΕΗ, της Εθνικής και του ΟΛΠ. Αντιθέτως, πιέσεις εκδηλώνονται στις μετοχές Aktor, Τιτάν, ΕΥΔΑΠ και Metlen.

Η αξία των συναλλαγών μόλις που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Τα περιφερειακά χρηματιστήρια κινούνταν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, με τον βρετανικό FTSE 100 να ενισχύεται κατά 0,2%, τον γαλλικό CAC 40 να υποχωρεί κατά 0,5% και τον γερμανικό DAX να καταγράφει οριακές διακυμάνσεις γύρω από το κλείσιμο της Παρασκευής.