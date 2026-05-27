Άνοδος σε Euronext Athens και ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ήπια άνοδο σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στα χρηματιστήρια, σε μια συνεδρίαση που λαμβάνει τόνο από τις προσδοκίες για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση του πετρελαίου.

Οι ασθενείς ανοδικές τάσεις είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό τόσο στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο και στα ευρωπαϊκά, με την πλειοψηφία των μετοχών να καταγράφουν άνοδο στις πρώτες ώρες συναλλαγών της Τετάρτης (27.5.2026).

Η ελληνική αγορά έχει συμπληρώσει πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 6,17%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών ενισχύεται πάνω από τις 2.350 μονάδες ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι επιλεκτικό σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης και η αξία των συναλλαγών ξεπερνά ήδη τα 50 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό που κυμαίνεται σε 0,3% με 0,5% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται ελαφρώς σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 0,5%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo, της Aegean Airlines, της Motor Oil και της Lamda Development.

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Σαράντης και της Viohalcο.

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 38 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Την ίδια ώρα ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης, όπως ο γαλλικός CAC 40 και ο γερμανικός DAX που σημειώνουν κέρδη που κυμαίνονται γύρω στο 0,5%.