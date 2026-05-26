Το Χρηματιστήριο με οδηγό τη ΔΕΗ συνέχισε το κερδοφόρο σερί – Πτωτικά οι ευρωαγορές

Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης (26.5.2026) το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπληρώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη κερδοφόρα συνεδρίαση, έχοντας ως πρωταγωνίστρια στο ταμπλό τη ΔΕΗ.

Η εισαγωγή νέων μετοχών από την ΑΜΚ της ΔΕΗ έδωσαν από την έναρξη της συνεδρίασης πλεονέκτημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που κατάφερε χωρίς πολύ κόπο να διατηρήσει τα κέρδη μέχρι τέλους.

Η τιμή της μετοχής, παρά την αρχική υποχώρηση, έκλεισε με κέρδη 1,32%, σε νέα υψηλά 18 ετών, στα 21,48 ευρώ. Διακινήθηκαν 5.274.888 μετοχές, συνολικής αξίας 112,78 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.347,55 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 1,24%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 338,753 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.754.442 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn, του ΟΛΠ, της Metlen, της Viohalco των ΕΛΠΕ, της Εθνικής και της Alpha Bank

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ, της Jumbo και του ΟΤΕ. Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.796.005 και 6.166.585 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 112,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 45,76 εκατ. ευρώ.

Χαμηλές πτήσεις στην Ευρώπη

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκίνησαν με μικρές απώλειες και χωρίς «κατεύθυνση» από θετικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, που θα έδιναν ώθηση και θα περιόριζαν και την τιμή του πετρελαίου, η οποία αυξήθηκε μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν.

Στη Φρανκφούρτη, λίγο μετά τις 18:00 ο δείκτης DAX βρίσκεται στο -0,65% στις 25.224 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE κρατά θετικό πρόσημο στο +0,42% στις 10.508 μονάδες. Στο Παρίσι ο CAC κινείται πτωτικά με -0,55% στις 8.188 μονάδες, ενώ ο IBEX βρίσκεται στο -0,17% στις 18.356 μονάδες.