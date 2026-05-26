Wall Street: Το ξέσπασμα στον τεχνολογικό κλάδο δεν «μάζεψε» τις ανησυχίες για το πολεμικό μέτωπο

Ο πόλεμος στο Ιράν και τα δυσοίωνα μηνύματα από τη Μέση Ανατολή δεν επέτρεψαν στη Wall Street να κλείσει τη συνεδρίαση με καθαρά θετικό πρόσημο, παρά το «σωσίβιο» που πρόσφεραν οι εταιρείες που κινούνται στον τεχνολογικό κλάδο.

Συνεδρίαση με μεικτά πρόσημα στη Wall Street την Τρίτη (26.5.2026), καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και οι δυσάρεστες εξελίξεις εκεί, με την επίθεση των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν τη Δευτέρα και τα νέα πλήγματα εκεί λίγες ώρες πριν το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης φρέναραν τη διάθεση των επενδυτών, παρά το ότι εταιρείες που κινούνται στον τεχνολογικό κλάδο προσέφεραν την ευκαιρία.

Η κεφαλαιοποίηση της Micron Technology ξεπέρασε την Τρίτη για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια, καθώς η μετοχή εκτινάχθηκε κατά 19%, ενώ, νωρίτερα μέσα στη μέρα η UBS είχε αυξήσει την τιμή – στόχο της εταιρείας παραγωγής τσιπ στα 1.625 δολάρια από 535 δολάρια ανά μετοχή. Οι Seagate Technology και Western Digital κέρδισαν 4% και 8% αντίστοιχα, ενώ η Marvell Technology ενισχύθηκε σε ποσοστό 6% και ο τίτλος της Intel ενισχύθηκε 3%.

Ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 0,23% ή 118 μονάδες στις 50.461, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε άνοδο κατά 0,61% στις 7.519 μονάδες και o τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στο +1,19% στις 26.656 μονάδες.

Καθοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 4,50% και το 2ετές σημείωσε πτώση κατά έξι μονάδες βάσης στο 4,07%.