Ράλι σε ΧΑ με τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Κέρδη και σε Ευρώπη και Wall Street με ώθηση από το πετρέλαιο

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (25.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται πάνω από τα επίπεδα των 2.300 μονάδων. Ανοδικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω υψηλών προσδοκιών για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ισχυρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.318,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,07%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.326,21 μονάδες (+2,40%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 196,81 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.735.419 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,99%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+5,67%), της Alpha Bank (+5,00%), της Eurobank (+4,76%), της Σαράντης (+4,49%) και της Aegean Airlines (+3,34%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-3,36%), του ΟΛΠ (-2,13%), της Aktor (-1,54%) και του ΟΤΕ (-0,31%).

Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν τα υψηλότερα επίπεδά τους, σήμερα, από τις 2 Μαρτίου, καθώς το Σαββατοκύριακο ενισχύθηκαν οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο άνω του 1% οδεύοντας στο κλείσιμο, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την κοινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας πριν από δύο μήνες. Ο όγκος των συναλλαγών είναι μειωμένος, καθώς ο βρετανικός FTSE 100 παραμένει κλειστός λόγω αργίας.

Οι αμερικανικοί δείκτες κινούνται με κέρδη στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Wall Street, καθώς οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν, αφού αξιωματούχοι έδειξαν ότι οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ροής πετρελαίου. Το δολάριο επίσης υποχώρησε. Αν και και οι τρεις δείκτες έκλεισαν με κέρδη την Παρασκευή, τερμάτισαν κάτω από τα υψηλά που είχαν φτάσει νωρίτερα στη συνεδρίαση. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί περισσότερο από 5% στα 98 δολάρια το βαρέλι.