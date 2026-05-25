Χρηματιστήρια: Ισχυρή άνοδος, με τους επενδυτές να προβλέπουν αίσιο τέλος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν

Έντονα ανοδικές τάσεις επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, με τις τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Δευτέρας (25.5.2026) να κερδίζουν έδαφος τόσο στην Αθήνα όσο και στις μεγάλες κεφαλαιαγορές της Ευρώπης.

Ειδικότερα, στο Euronext Athens (Χρηματιστήριο Αθηνών) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται σε ποσοστό πάνω από 1,5% και οδεύει πάνω από τις 2.300 μονάδες, με τις μετοχές των τραπεζών να οδηγούν την κούρσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά ωστόσο κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω υψηλών προσδοκιών για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εξέλιξη που ευνοεί την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Η αξία των συναλλαγών στο ελληνικό χρηματιστήριο ξεπερνά ήδη τα 60 εκατ. ευρώ καταδεικνύονται την επενδυτική κινητικότητα στην έναρξη της χρηματιστηριακής εβδομάδας, με την επιστροφή των αγοραστών σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,8%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,7%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Aegean Airlines, της Alpha Bank, της Eurobank και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου, της Aktor και του ΟΤΕ.

Ανοδικά κινούνται 72 μετοχές, 31 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Την ίδια στιγμή η άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενισχύεται, με ενδεικτικά τα κέρδη του δείκτη CAC 40 στο Παρίσι της τάξης του 1,5% και την άνάλογη άνοδο του γερμανικού DAX στη Φρανγκφούρτη.