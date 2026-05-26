Απώλειες μετά το 4ημερο ανοδικό σερί για τον Γενικό Δείκτη – Υποτονικό κλίμα και στην Ευρώπη

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο -0,29% και ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο -0,20%
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (26.5.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να καταγράφει απώλειες 0,29% διαμορφούμενος στις 2.312,08 μονάδες, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών. 

Η αξία συναλλαγών ανέρχεται σε 30,76 εκατ. ευρώ, επί 3,24 εκατ. τεμαχίων μετοχών που έχουν αλλάξει χέρια, μέσω 7.973 πράξεων. Εκ των 106 μετοχών που έχουν κινηθεί, οι 37 σημειώνουν άνοδο και οι 51 πτώση, ενώ 18 παραμένουν αμετάβλητες έναντι του χθεσινού «κλεισίματός» τους.

Ο «βαρύς» FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει πτώση 0,36% ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει οριακή πτωτική μεταβολή 0,01%. Οι μετοχές που καταγράφουν την σημαντικότερη άνοδο είναι οι: Ντόπλερ με κέρδη 5,39%, Λαβιφάρμ με 3,86% και ΕΚΤΕΡ με άνοδο 3,45%. Στον αντίποδα, οι μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση είναι οι: Mermeren με απώλειες -5,56%, Galaxy, Cosmos Mezz με απώλειες -5% και Ριβοιλ με πτώση -2,42%.

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά από έξι ημέρες κερδών καθώς οι προσδοκίες για άμεσο τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίστηκαν ύστερα από τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται πτωτικά κατά 0,20% στις 630,92 μονάδες. Χθες, ο δείκτης έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 27 Φεβρουαρίου -πριν από την έναρξη του πολέμου- και πλησίασε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο εν μέσω ελπίδων ότι μπορεί να είναι κοντά η ειρήνη στην περιοχή.

Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου από την άλλη σημειώνει άνοδο κατά 0,71%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 0,50% και ο γαλλικός CAC 0,63%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει κατά 0,53% και ο ισπανικός IBEX 35 0,10%.

Ωστόσο οι νεότερες επιθέσεις και τα σχόλια του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με το Ιράν «θα πάρει κάποιες ημέρες» άμβλυνε αυτές τις προσδοκίες με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

