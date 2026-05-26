Σε άνοδο το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν – Στα 98 δολάρια βρέθηκε το Brent, στα 92 το WTI

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν εν μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων πυροδοτούν νέες αγωνίες για τους επενδυτές, με αποτέλεσμα να επιστρέφουν οι ανοδικές τάσεις στην αγορά πετρελαίου.

Η νέα ένταση στο Ιράν, αν και δεν προκάλεσε έντονες αναταράξεις, έχει αλλάξει την τάση στην αγορά πετρελαίου όπου οι τιμές κατέγραφαν πτώση στην έναρξη της εβδομάδας.

Στις συναλλαγές της Τρίτης (26.5.2026) οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο προς τα 98 δολάρια το βαρέλι ενώ βρέθηκαν και υψηλότερα ανακτώντας ορισμένες απώλειες.

Οι τιμές ενισχύονται αφότου έγινε γνωστό ότι ο αμερικανικός στρατός στόχευσε σημεία εκτόξευσης πυραύλων και πλοία που ήταν ύποπτα για απόπειρα εγκατάστασης ναρκών στο νότιο Ιράν, με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο την προστασία αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη προχωρούν καλά, αν και προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν περαιτέρω επιθέσεις εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Σε αυτό το περιβάλλον οι τιμές ενισχύονται και για το αμερικανικό αργό WTI που διαπραγματεύεται σε τιμές γύρω από τα 92 δολάρια το βαρέλι με άνοδο που προσεγγίζει το 1%.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούν επί του παρόντος ένα πλαίσιο που θα παρατείνει την εκεχειρία για περίπου δύο μήνες, κατά τη διάρκεια του οποίου η Ουάσινγκτον θα άρει τον αποκλεισμό της, ενώ η Τεχεράνη θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Παρά την ανάκαμψη που παρατηρείται στις συναλλαγές της σημερινής συνεδρίασης οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να εμφανίζουν πτώση περισσότερο από 10%, μετά την «ένεση» αισιοδοξίας την περασμένη εβδομάδα από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.