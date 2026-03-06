Εφιάλτης τα καύσιμα: Η αύξηση στην αντλία ξεπερνά και τα 10 ευρώ ανά γέμισμα και έπεται συνέχεια με πετρέλαιο πάνω από τα 87 δολάρια

Σε μία εβδομάδα, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων έχουν πάρει φωτιά και αναμένεται περαιτέρω άνοδος καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ακόμη περισσότερο.

Το αργό πετρέλαιο Brent, αν και φάνηκε να σταθεροποιείται πέριξ των 85 δολαρίων το βαρέλι στις πρώτες ώρες συναλλαγών, ξεπέρασε μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (12.45 ώρα Ελλάδας) τα 87 δολάρια, με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου να κάνουν όλο και πιο επίκαιρα τα αρνητικά σενάρια για την τιμή του μαύρου χρυσού.

Η άμεση επίπτωση από αυτή τη μία εβδομάδα πολέμου στην τσέπη των καταναλωτών φαίνεται στην τιμή της βενζίνης. Χωρίς να προεξοφλούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες υπολογίζουμε ότι το κόστος από τις αυξήσεις που έχουν ήδη φτάσει στην αντλία μπορεί να ξεπερνά και τα 10 ευρώ για κάθε γέμισμα του ντεπόζιτου, ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου.

Με το αργό πετρέλαιο Brent να έχει αυξηθεί περίπου 15 δολάρια από την έναρξη του πολέμου (28.2.2026) μέχρι χθες (5.3.2026) που έφτασε τα 84 δολάρια το βαρέλι, έχει περάσει ήδη στην κατανάλωση αύξηση της τάξης των 8-10 λεπτών στη βενζίνη (95 οκτανίων) και 13-15 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, με βάση τα επίσημα στοιχεία για τις μέσες τιμές στα πρατήρια πανελλαδικά.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων πανελλαδικά έχει σκαρφαλώσει στα 1,79 ευρώ το λίτρο αν και υπάρχουν πρατήρια που πωλούν ήδη κοντά στα 1,90 ευρώ ή/και ακριβότερα. Είναι όμως θέμα λίγων ημερών να δούμε τιμές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς εμπορίας καυσίμων, που περιμένουν να προμηθευτούν από τα διυλιστήρια σε αυξημένες τιμές τις επόμενες ημέρες, μετά την νέα άνοδο του Brent πάνω από τα 87 δολάρια.

Πρακτικά η αύξηση περίπου 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 15 λεπτών στο ντίζελ κίνησης που έχει ήδη περάσει στην αγορά σημαίνει επιβάρυνση για να γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, ανάλογα με τον τύπο και τον κυβισμό, από 5-6 ευρώ έως 8-12 ευρώ για κάθε γέμισμα.

Αυτή είναι η επιβάρυνση κατά μέσο όρο σε μια εβδομάδα πολέμου και με την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 85 δολάρια. Σήμερα Παρασκευή το Brent δοκιμάζει να αναρριχηθεί προς τα 90 δολάρια το βαρέλι αυξάνοντας τα κέρδη του πάνω από 2%. Την ίδια ώρα το Grude εκτοξεύεται πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι με άλμα που πλησιάζει το το 4%.

Η κρίση έχει στοιχίσει ήδη ακριβά στους καταναλωτές που αντιλαμβάνονται ότι θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη εάν η κρίση στις διεθνείς αγορές διαρκέσει για μερικές ακόμη εβδομάδες.