Αγορές

Νέο άλμα στο πετρέλαιο που «βλέπει» τα 100 δολάρια, στα 97 έφτασε το Brent – «Ασανσέρ» οι τιμές εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Στις ΗΠΑ, επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια
A general view of the PCK refinery, a crude oil processing facility supplying gasoline, jet fuel, diesel and fuel oil, in Schwedt/Oder, Germany, August 26, 2026.
REUTERS / Axel Schmidt
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η νευρικότητα κυριαρχεί στην αγορά του πετρελαίου, με τις τιμές να επιστρέφουν σε άνοδο μετά την «διόρθωση» που σημειώθηκε νωρίτερα στον απόηχο μια επιτυχημένης επιχείρησης στη Μέση Ανατολή, για μεταφορά 18 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ με στρατιωτική κάλυψη από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο οι τιμές του πετρελαίου επανέρχονται σε άνοδο καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, παράλληλα με τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, αν και υποχώρησε περίπου στα 95 δολάρια ανά βαρέλι, επιστρέφει προς τα 97 δολάρια στις συναλλαγές της Πέμπτης (3.9.2026) μετά από ένα τριήμερο ράλι.

Στο ίδιο μοτίβο το αμερικανικού τύπου αργό διαπραγματεύεται στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις στο Ιράν θα είναι βραχύβιες, παρά το γεγονός ότι ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ παραμένουν προετοιμασμένες για περαιτέρω επιθέσεις, ενώ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τον Πορθμό του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει νέες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους γύρω από τη στρατηγική πλωτή οδό αυτή την εβδομάδα, μετά από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, ωθώντας την Τεχεράνη να αντιδράσει με drones και πυραύλους που στοχεύουν αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι παρά τις νέες εχθροπραξίες, οι αποστολές αργού πετρελαίου συνέχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ με εκτιμώμενο μέσο όρο 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Επίσης, στις ΗΠΑ, επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη πτώση τους από τα τέλη Ιουλίου

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
201
187
106
79
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo