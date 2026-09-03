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Άνοδος στα χρηματιστήρια: Οι αγοραστές δίνουν την τάση στην Αθήνα, πιο συντηρητικοί οι Ευρωπαίοι

Η αγορά επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, την αγορά του πετρελαίου και ομολόγων
Stock market trading growth graph. 3d illustration
Φωτογραφία iStock
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Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στις πρώτες ώρες συναλλαγών του χρηματιστηρίου της Αθήνας (Euronext Athens), ενώ ανάλογη εικόνα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις πιέσεις στην αγορά των ομολόγων να υποχωρούν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται ανοδικά, πάνω από τις 2.670 μονάδες λαμβάνοντας ώθηση από τις αγορές μετοχών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό πλησιάζει το 1%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 0,5%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Motor Oil και της Lamda Development.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank και της Coca Cola HBC. Ανοδικά κινούνται 64μετοχές, 32 κινούνται πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Η αξία των συναλλαγών πλησιάζει τα 70 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παρόμοια τάση καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στην συνεδρίαση της Πέμπτης (3.9.2026) ύστερα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις απωλειών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημεινώνει άνοδο περίπου 1%, αφού υποχώρησε σε χαμηλό μηνός στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Μικτή είναι η εικόνα των περιφερειακών δεικτών. Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε οριακά, ο ισπανικός γενικός δείκτης σημειώνει άνοδο που προσεγγίζει το 0,5%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί.

Η αγορά επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην αγορά του πετρελαίου, όπου οι τιμές επανέρχονται σε άνοδο μετά την μικρή διόρθωση, με το Brent να επιστρέφει πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Εντωμεταξύ, οι αποδόσεις των ομολόγων στην ευρωζώνη υποχωρούν από τα πρόσφατα υψηλά.

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