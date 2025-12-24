Αγορές

Ευρωπαϊκές μετοχές: Στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν στο ξεκίνημα της συνεδρίασης

Οι όγκοι συναλλαγών αναμένεται να είναι χαμηλοί ενόψει των αργιών των Χριστουγέννων
iStock
iStock

Στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα (24.12.2025) στο ξεκίνημα των συναλλαγών αφού έκλεισαν χθες σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 588,93 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας, μετά τα υψηλά επίπεδα στα οποία ανήλθε αυτή την εβδομάδα.

Οι όγκοι συναλλαγών αναμένεται να είναι χαμηλοί ενόψει των αργιών των Χριστουγέννων. Τα χρηματιστήρια στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι θα έχουν μικρότερης διάρκειας συνεδριάσεις ενώ αυτά στη Γερμανία και το Μιλάνο θα είναι κλειστά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
201
147
118
109
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo