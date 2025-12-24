Ευρωπαϊκές μετοχές: Στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν στο ξεκίνημα της συνεδρίασης

Στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα (24.12.2025) στο ξεκίνημα των συναλλαγών αφού έκλεισαν χθες σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 588,93 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας, μετά τα υψηλά επίπεδα στα οποία ανήλθε αυτή την εβδομάδα.

Οι όγκοι συναλλαγών αναμένεται να είναι χαμηλοί ενόψει των αργιών των Χριστουγέννων. Τα χρηματιστήρια στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι θα έχουν μικρότερης διάρκειας συνεδριάσεις ενώ αυτά στη Γερμανία και το Μιλάνο θα είναι κλειστά.