«Φλερτάρει» ξανά με τα 100 δολάρια το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις του ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η πρώτη δημόσια παρέμβαση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν έβαλε ξανά στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και αναζωπύρωσε τον φόβο για νέα, πιο βαθιά ενεργειακή αναταραχή
FILE PHOTO: A drone view of a pump jack and drilling rig south of Midland, Texas, U.S. June 11, 2025. REUTERS/Eli Hartman//File Photo
Εξόρυξη πετρελαίου / Reuters

Νέα ώθηση προς το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι πήρε σήμερα, 12.03.2026, το πετρέλαιο, μετά την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν κλειστά.

Η αντίδραση από την αγορά πετρελαίου ήταν άμεση καθώς κάθε αναφορά από το Ιράν για το Ορμούζ μεταφράζεται άμεσα σε φόβο για περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς. Το Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 7% και έφτασε στα 98,45 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ακουμπήσει νωρίτερα και τα 100 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI ανέβηκε στα 93,23 δολάρια. Οι επενδυτές προεξοφλούν ότι όσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρατεταμένης διαταραχής στις ροές από τον Περσικό Κόλπο, το πετρέλαιο θα συνεχίσει να κινείται σε εξαιρετικά νευρικό περιβάλλον.

Το βάρος πέφτει στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Γι’ αυτό και οι δηλώσεις του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν διαβάστηκαν ως ένα ακόμη πολεμικό μήνυμα, αλλά ως ευθεία απειλή για ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας. Η αγορά, άλλωστε, έχει ήδη αρχίσει να τιμολογεί όχι μόνο το σημερινό σοκ, αλλά και το ενδεχόμενο να κρατήσει περισσότερο η διακοπή των ροών.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Goldman Sachs προειδοποίησε πως αν η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ παραταθεί, το Brent θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και προς τα 110 δολάρια, ενώ σε πιο ακραίο σενάριο θα μπορούσαν να καταγραφούν ακόμη υψηλότερες τιμές μέσα στον Μάρτιο. Από την πλευρά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το σοκ και να σταλεί μήνυμα σταθεροποίησης προς τις αγορές.

