Φωτιά στα ομόλογα βάζει η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού

Οι ευρωπαϊκές μετοχές δυσκολεύονται να βρουν κατεύθυνση, καθώς οι επενδυτές περίμεναν τα επόμενα βήματα στη μάχη της Γαλλίας για την αποκατάσταση των οικονομικών της. Η αλματώδης άνοδος των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ομολόγων «φρέναρε».

Ο Stoxx 600 έχασε τα αρχικά κέρδη του, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα προχωρήσει στην ανάδειξη νέου πρωθυπουργού, μετά την απομάκρυνση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού. Η μετοχή της Anglo American σημείωσε άνοδο άνω του 8% μετά τη συμφωνία συνεργασίας με την καναδική Teck Resources Ltd. Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς.

Στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,1% μετά το κλείσιμο του δείκτη αναφοράς κοντά στο ιστορικό υψηλό. Τα κρατικά ομόλογα σημείωσαν πτώση σε όλη την καμπύλη, με το επιτόκιο 10 ετών να αυξάνεται κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,07%. Το δολάριο σημείωσε μικρή πτώση, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών.

Τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί πιέσεις εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, καθώς ο Μακρόν αναζητά έναν πρωθυπουργό ικανό να περάσει τον προϋπολογισμό από μια βαθιά διχασμένη Εθνοσυνέλευση. Η συνεχιζόμενη έλλειψη κοινού εδάφους επηρεάζει αρνητικά το κλίμα, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους κινδύνου της χώρας.

Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο για δεύτερη ημέρα, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν την προοπτική εξασθένησης της ζήτησης μετά τη μείωση της τιμολόγησης από τη Σαουδική Αραβία για τις περισσότερες από τις ποιότητές της. Το σιδηρο-μετάλλευμα σημείωσε άνοδο για έκτη ημέρα και κατευθύνθηκε προς το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων έξι και πλέον μηνών, λόγω των προσδοκιών ότι η κινεζική ζήτηση θα αποκτήσει δυναμική.