Η ινδική ρουπία κατρακυλά έναντι του δολαρίου σε επίπεδα ρεκόρ λόγω των ακραίων διακυμάνσεων του πετρελαίου

Το νόμισμα της Ινδίας, η ρουπία υποχώρησε πάνω από τα 93 δολάρια, σε νέο χαμηλό, καθώς οι προοπτικές ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή εγείρουν ανησυχίες για το διευρυνόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Το νόμισμα της Ινδίας υποχώρησε έως και 0,7% στα 93,2425 ανά δολάριο καθώς οι συναλλαγές επανεκκίνησαν μετά την αργία την Πέμπτη. Η κεντρική τράπεζα παρενέβη για να στηρίξει το νόμισμα.

Τα παραπάνω αποτελούν συνέπεια της αναστάτωσης που προκλήθηκε στην αγορά πετρελαίου, σύμφωνα με τους αναλυτές. Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν σημειώσει ραγδαία μεταβολή εν μέσω επιθέσεων σε ορισμένες από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής. Οι τιμές μειώνονται ελαφρώς στις συναλλαγές της Παρασκευής (20.3.2026) αλλά οι διαβεβαιώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραήλ για σύντομο τέλος του πολέμου δεν αρκούν για να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα προ κρίσης επίπεδα.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κυμαίνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, πολύ πάνω από το βασικό σενάριο των 70 δολαρίων που εκτίμησε η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας τον Οκτώβριο. Μια αύξηση 10% στις τιμές του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές συνδέεται με πτώση της οικονομικής ανάπτυξης κατά 15 μονάδες βάσης και αύξηση του πληθωρισμού κατά 30 μονάδες βάσης, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα.