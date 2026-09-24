Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια, στα 74 ευρώ το φυσικό αέριο εν μέσω αβεβαιότητας για την έκβαση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν

Πάνω από τα 100 δολάρια βρέθηκε πάλι η τιμή του αργού πετρελαίου ενώ ανοδικά κινούνται και τα συμβόλαια του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το πετρέλαιο τύπου Βrent διέκοψε το πτωτικό σερί και βρέθηκε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (24.9.2026), αν και σημειώνει μικρές απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση ενώ στο ίδιο μοτίβο κινείται και το WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι μετά την αποδοκιμασία των δηλώσεων Τραμπ από την Τεχεράνη που ρίχνει σκιά στις προσδοκίες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η Τεχεράνη δεν θα υποκύψει σε απειλές, προσθέτοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αναπτύσσει πυρηνική τεχνολογία για την οικονομική της ανάπτυξη.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις και ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Στις ΗΠΑ, ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται με τα διυλιστήρια για την εθελοντική μείωση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, ως εναλλακτική λύση στην επιβολή επίσημης απαγόρευσης των αποστολών στο εξωτερικό.

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Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία προχωρά σε ενέργειες για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του κρίσιμης σημασίας αγωγού Ανατολής-Δύσης.

Από την άλλη μεριά, ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο μιας «ενεργειακής εκεχειρίας».

Νέα άνοδος για το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, ανοδικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου. Τα συμβόλαια στην Ευρώπη αυξάνονται προς τα 74 ευρώ ανά MWh στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ανακάμπτοντας από το χαμηλό τριών εβδομάδων.

Οι τιμές άλλαξαν κατεύθυνση εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες σε ποσοστό περίπου 70%, παραμένοντας όμως κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο της πενταετίας και τον στόχο του 80% που έχει τεθεί για την περιοχή.

Η Goldman Sachs επανέλαβε την εκτίμηση για κινδύνους ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου, προειδοποιώντας ότι η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 ευρώ ανά MWh κατά την περίοδο αιχμής του χειμώνα, εάν δεν αυξηθούν οι εξαγωγές LNG από τον Κόλπο.



