Wall Street: Απώλειες λόγω πετρελαίου και αμερικανικών ομολόγων

Με απώλειες ολοκλήρωσε η Wall Street τη συνεδρίαση της Τετάρτης (23.9.2026), λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου αλλά και της ανοδικής απόδοσης των κρατικών αμερικανικών ομολόγων.

Οι επενδυτές στη Wall Street είδαν την τιμή του Brent να ξεπερνάει εκ νέου τα 100 δολάρια ανά βαρέλι το απόγευμα, μετά τις προστριβές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, τις οποίες δεν μπόρεσε να «καλμάρει» μεταγενέστερη τοποθέτηση για «παράθυρο» συμφωνίας.

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Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το πετρέλαιο που «έριξε» τους βασικούς δείκτες, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο κατέγραψε ισχυρή επιτάχυνση με τον σύνθετο δείκτη PMI της S&P Global να ανέρχεται στις 58,4 μονάδες, από 56 μονάδες τον Αύγουστο και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021, καθώς η ισχυρή ζήτηση ενίσχυσε τις νέες παραγγελίες και την απασχόληση τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες.

Η δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 58,7 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεταποίησης αυξήθηκε στις 57 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 2022.

Παράλληλα, η απασχόληση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, ενώ οι νέες παραγγελίες στη μεταποίηση σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Απρίλιο του 2022.

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Εκτίναξη του 10ετούς ομολόγου

Ωστόσο, η ισχυρή ανάπτυξη συνοδεύτηκε από εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις. Οι τιμές των εισροών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2022, με τις επιχειρήσεις να αναφέρουν υψηλότερο κόστος καυσίμων και μεταφορών, αλλά και αυξημένες μισθολογικές πιέσεις, ενώ την ίδια ώρα εντάθηκαν οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις από τους προμηθευτές, καθώς οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες δεν υποχωρούν.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν έντονα ανοδικά, με την απόδοση του 5ετούς να αυξάνεται έως και κατά 20 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 4,99% που είχε καταγραφεί το 2023.

Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε κατά σχεδόν 15 μονάδες βάσης, στο 5,11%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Η απόδοση του 30ετούς αυξήθηκε στο 5,398%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2004.

Σε αυτό το κλίμα, , ο βιομηχανικός Dow Jones απώλεσε 0,68% και έκλεισε στις 51.512,42 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,71% στις 7.709,62 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε τη συνεδρίαση στο -1,13% στις 26.936,04 μονάδες.