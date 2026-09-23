Πετρέλαιο: Ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια ανά βαρέλι το Brent

Νέα ισχυρή άνοδο κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου, με το Brent να επιστρέφει πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν και τα αντικρουόμενα μηνύματα από τις διπλωματικές επαφές στον ΟΗΕ διατηρούν την αβεβαιότητα στις αγορές.

Εν μέσω συναντήσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου οι συζητήσεις για το πετρέλαιο και τον πόλεμο στο Ιράν πρωταγωνιστούν, το Brent έκλεισε την Τετάρτη (23.9.2026) στα 102,67 δολάρια στο ανά βαρέλι με ημερήσια άνοδο 3,45% ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 1,16% στα 91,57 δολάρια ανά βαρέλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αγορά πετρελαίου είχε κινηθεί χαμηλότερα τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι ενδείξεις για βελτίωση των ροών από τον Περσικό Κόλπο και οι ελπίδες για διπλωματική λύση είχαν περιορίσει τις ανησυχίες για την προσφορά, ενώ η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τη λειτουργία του αγωγού East-West, ενισχύοντας τις δυνατότητες εξαγωγών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, την ώρα που αυξήθηκαν και οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι τελευταίες δηλώσεις από το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επανάφεραν τις ανησυχίες για την πορεία του πολέμου και τις επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι βρίσκεται μπροστά σε μια «μεγάλη απόφαση» για το Ιράν, θέτοντας το ενδεχόμενο συμφωνίας αλλά και περαιτέρω κλιμάκωσης σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «εξολοθρεύσουν» το Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, όμως, δήλωσε ότι υπάρχει δυναμική για συμφωνία και ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επαφές ΗΠΑ – Ιράν

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκαν έμμεσες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μέσω διαμεσολαβητών, όπως αναφέρουν πληροφορίες του CNBC, ενώ πρόκειται για τις πρώτες τέτοιου επιπέδου επαφές εδώ και μήνες, γεγονός που αρχικά δημιούργησε προσδοκίες για διπλωματική πρόοδο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ καλές» και «πολύ παραγωγικές», ενώ έκανε λόγο για σημαντική δυναμική προς μια συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε και στις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών. Από τη μία πλευρά, η Ουάσινγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, ενώ από την άλλη η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί αμερικανικές πιέσεις.

Η επιστροφή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια δείχνει ότι οι ανησυχίες για την προσφορά εξακολουθούν να έχουν ισχυρή επίδραση στην αγορά. Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις Τραμπ και τις επαφές ΗΠΑ – Ιράν, καθώς οποιαδήποτε ένδειξη αποκλιμάκωσης ή νέας κλιμάκωσης μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις τιμές του πετρελαίου.

Το Ιράν δεν παραδίνεται

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στην αμερικανική πίεση, καταδικάζοντας παράλληλα τις απειλές του Τραμπ.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι η διπλωματία πρέπει να συνεχιστεί, παρά τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως Οι επαφές στον ΟΗΕ, επομένως, δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συγκεκριμένη συμφωνία. Οι αγορές καλούνται να σταθμίσουν από τη μία τις ενδείξεις ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας και από την άλλη τη μεγάλη απόσταση που παραμένει μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.