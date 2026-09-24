Χρηματιστήρια: Επιμένουν οι πωλητές στις ελληνικές τράπεζες, στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις χρηματιστηριακές συνεδριάσεις τόσο στο Euronext Athens όσο και στις κεντρικές ευρωπαϊκές αγορές όπου οι μετοχές κατρακυλούν εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή και εν αναμονή των επαφών μεταξύ των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας.

Στο Euronext Athens οι μετοχές των τραπεζών είναι αυτές που ασκούν τις μεγαλύτερες πιέσεις στον Γενικό Δείκτη ο οποίος διολισθαίνει προς τις 2.620 δοκιμάζοντας τις αντοχές των επιπέδων πέριξ των 2.600 μονάδων.

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Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 1%, με την Optima bank να κινείται κόντρα στο ρεύμα σημειώνοντας άνοδο πάνω από 1%.

Εκ των επιμέρους δεικτών, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει πτώση που πλησιάζει το 1% ενώ μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Από τις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης σημαντική στήριξη παρέχει στην αγορά η HELLENiQ Energy, όπου σημειώνεται αγοραστικό ενδιαφέρον, όπως και στη μετοχή του ΔΑΑ, του ΟΤΕ, της Μοtor Oil.

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Έχουν διακινηθεί περίπου 112 μετοχές, εκ των οποίων 80 κινούνται πτωτικά, 21 ανοδικά και 10 είναι αμετάβλητες. Η αξία των συναλλαγών αγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ.

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές στις πρώτες ώρες συναλλαγών καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και αναμένουν τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωνε πτώση, όπως και τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια. Πάνω από 0,6% είναι η πτώση για τον δείκτη CAC 40 στο Παρίσι και τον δείκτη DAX στο γερμανικό χρηματιστήριο. Οριακή πτώση σημειώνει ο FTSE στο Λονδίνο ενώ στο «κόκκινο» είναι οι περισσότεροι δείκτες στην Ευρώπη.

Το κλίμα μεταξύ των επενδυτών παρέμενε επιφυλακτικό καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Εξάλλου, οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να παραμένουν πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.