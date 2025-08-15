Αγορές

Ξεπούλημα ομολόγων σε όλη την Ευρώπη εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Οι αποδόσεις των ομολόγων εκτινάσσονται σε όλη την Ευρώπη, εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ και Πούτιν.

Μεγάλο άλμα σημειώνουν και τα gilts (οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων) οι οποίες παρασύρονται στο ευρύτερο ξεπούλημα στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.

Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών κινούνται υψηλότερα κατά 2,79%, στη Γαλλία η απόδοσης στο 10ετές ανεβαίνει κατά 2,97% και η απόδοση στο 10ετές του Ηνωμένου Βασιλείου αυξάνεται κατά 1,30%.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των 10ετών αναμένεται τώρα να αυξηθούν κατά περίπου οκτώ μονάδες βάσης για την εβδομάδα. Αν αυτό διατηρηθεί, θα είναι η μεγαλύτερη μεταβολή από τα μέσα Μαΐου και θα σήμαινε ότι έχουν προστεθεί περίπου 15 μονάδες βάσης στις τελευταίες δύο εβδομάδες.

